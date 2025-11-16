Zé Felipe se declara para Ana Castela e cantora revela coincidência inusitada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:48
O cantor Zé Felipe publicou uma bela declaração de amor para namorada Ana Castela no dia do aniversário dela. A famosa completou 22 anos neste domingo (16). O filho de Leonardo fez questão de publicar um post com uma homenagem com um texto carinhoso para a sertaneja.
Na foto escolhida, os dois estão se beijando enquanto ela está montada em um cavalo. “Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você”, escreveu Zé Felipe.
Zé Felipe e Ana Castela
Ana Castela comentou no post e revelou uma coincidência: "Que lindoooo! (Eleeee postou a foto que eu ia postar!) ? Amo você, obrigada por tudo!", declarou.
Zé Felipe e Ana Castela estão juntos há aproximadamente quatro meses, mas só oficializaram o namoro em outubro de 2025. Após uma série de aparições juntos, incluindo a gravação da música "Sua Boca Mente", o artista assumiu a cantora e os dois chegaram a dar um beijo rede nacional durante o programa "Domingo Legal", do SBT.