Zé Felipe se declara para Ana Castela e cantora revela coincidência inusitada

Sertanejo publicou uma mensagem carinhosa no aniversário da namorada neste domingo (16)

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:48

Zé Felipe se declara para Ana Castela Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Zé Felipe publicou uma bela declaração de amor para namorada Ana Castela no dia do aniversário dela. A famosa completou 22 anos neste domingo (16). O filho de Leonardo fez questão de publicar um post com uma homenagem com um texto carinhoso para a sertaneja.

Na foto escolhida, os dois estão se beijando enquanto ela está montada em um cavalo. “Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você”, escreveu Zé Felipe.

Ana Castela comentou no post e revelou uma coincidência: "Que lindoooo! (Eleeee postou a foto que eu ia postar!) ? Amo você, obrigada por tudo!", declarou.

