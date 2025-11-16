Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe se declara para Ana Castela e cantora revela coincidência inusitada

Sertanejo publicou uma mensagem carinhosa no aniversário da namorada neste domingo (16)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:48

Zé Felipe se declara para Ana Castela
Zé Felipe se declara para Ana Castela Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Zé Felipe publicou uma bela declaração de amor para namorada Ana Castela no dia do aniversário dela. A famosa completou 22 anos neste domingo (16). O filho de Leonardo fez questão de publicar um post com uma homenagem com um texto carinhoso para a sertaneja. 

Na foto escolhida, os dois estão se beijando enquanto ela está montada em um cavalo. “Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você”, escreveu Zé Felipe. 

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela por Reprodução
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Capa do single ‘Sua boca mente’, de Zé Felipe com Ana Castela por Divulgação
Ana Castela e Zé Felipe lançam o single 'Sua boca mente' por Divulgação
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 11
Zé Felipe e Ana Castela de mãos dadas por Reprodução / Instagram

LEIA MAIS

Zé Felipe abre o jogo sobre o relacionamento de Virginia e Vini Jr.: ‘Que sejam felizes’

Seguidores notam que Virginia iniciou processo de remoção da tatuagem com o nome de Zé Felipe

Motivo da separação de Virginia e Zé Felipe é divulgado

Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Zé Felipe cobra lucros da WePink e mais: o que se sabe sobre guerra judicial com Virginia

Ana Castela comentou no post e revelou uma coincidência: "Que lindoooo! (Eleeee postou a foto que eu ia postar!) ? Amo você, obrigada por tudo!", declarou. 

Zé Felipe e Ana Castela estão juntos há aproximadamente quatro meses, mas só oficializaram o namoro em outubro de 2025. Após uma série de aparições juntos, incluindo a gravação da música "Sua Boca Mente", o artista assumiu a cantora e os dois chegaram a dar um beijo rede nacional durante o programa "Domingo Legal", do SBT. 

Leia mais

Imagem - 'Bichas malucas': Carlinhos Maia é vaiado no show de Claudia Leitte e se manifesta

'Bichas malucas': Carlinhos Maia é vaiado no show de Claudia Leitte e se manifesta

Imagem - Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem show de Dua Lipa juntinhos

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem show de Dua Lipa juntinhos

Imagem - Armadilha, beijo, trauma: veja resumo da semana de Dona de Mim (17/11 a 22/11)

Armadilha, beijo, trauma: veja resumo da semana de Dona de Mim (17/11 a 22/11)

Tags:

zé Felipe Amor ana Castela Aniversário

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio

Lázaro Ramos comemora aniversário com tema inusitado no Rio
Imagem - 101 kg de puro músculo: conheça a estratégia alimentar surpreendente que impulsionou Ramon Dino ao topo do fisiculturismo

101 kg de puro músculo: conheça a estratégia alimentar surpreendente que impulsionou Ramon Dino ao topo do fisiculturismo

MAIS LIDAS

Imagem - Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita
01

Descoberta em Jeremoabo muda a história de Maria Bonita

Imagem - Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais
02

Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais

Imagem - “Mendigata” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas
03

“Mendigata” é presa suspeita de mandar matar rival por drogas

Imagem - Dias de sorte: 4 signos vão receber uma notícia muito boa nos próximos dias
04

Dias de sorte: 4 signos vão receber uma notícia muito boa nos próximos dias