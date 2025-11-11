Seguidores notam que Virginia iniciou processo de remoção da tatuagem com o nome de Zé Felipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:43
Durante o relacionamento, as pessoas cometem muitos erros, mas há quem diga que um dos piores é tatuar o nome do namorado ou namorada no corpo. Foi o caso da influenciadora Virginia Fonseca.
Virginia
A empresária, que foi casada com Zé Felipe durante cerca de cinco anos, tatuou o nome do sertanejo na nuca. No entanto, ao publicar registros com José Leonardo, fruto do relacionamento com o filho de Leonardo, os seguidores notaram que a loira está com a região da tatuagem em um tom avermelhado, quando se inicia o processo de remoção da tatuagem. Zé Felipe também tem uma tatuagem com o apelido de Virginia, “Vi”, no pescoço.
O processo de remoção de tatuagem geralmente utiliza lasers de alta potência que bombardeiam o pigmento da tatuagem com pulsos de luz, quebrando as partículas de tinta em fragmentos menores.
Virginia e Zé Felipe terminaram o relacionamento de forma amigável e respeitosa em maio deste ano. Além de José Leonardo, de 1 ano, os dois são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.
Após o término dos dois, diversos rumores sobre novas relações começaram a circular em relação ao ex-casal. Depois disso, Zé Felipe assumiu um relacionamento com a sertaneja Ana Castela. Já Virginia namora o jogador do Real Madrid, Vini Jr.