Seguidores notam que Virginia iniciou processo de remoção da tatuagem com o nome de Zé Felipe

Influenciadora tinha tatuado nome do ex na nuca quando estavam juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:43

Virginia teria iniciado processo de remoção de tatuagem com nome do ex
Virginia teria iniciado processo de remoção de tatuagem com nome do ex Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o relacionamento, as pessoas cometem muitos erros, mas há quem diga que um dos piores é tatuar o nome do namorado ou namorada no corpo. Foi o caso da influenciadora Virginia Fonseca.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Vini Jr. apaga foto romântica com Virginia após viralizar vídeo polêmico da influenciadora com personal trainer

Vini Jr. apaga foto romântica com Virginia após viralizar vídeo polêmico da influenciadora com personal trainer

Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.

Virginia diz que é 'mãe solteira de 3' e levanta rumores de término com Vini Jr.

Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

Bruna Biancardi explica parceria com Ana Castela após polêmica com Virgínia Fonseca

A empresária, que foi casada com Zé Felipe durante cerca de cinco anos, tatuou o nome do sertanejo na nuca. No entanto, ao publicar registros com José Leonardo, fruto do relacionamento com o filho de Leonardo, os seguidores notaram que a loira está com a região da tatuagem em um tom avermelhado, quando se inicia o processo de remoção da tatuagem. Zé Felipe também tem uma tatuagem com o apelido de Virginia, “Vi”, no pescoço.

O processo de remoção de tatuagem geralmente utiliza lasers de alta potência que bombardeiam o pigmento da tatuagem com pulsos de luz, quebrando as partículas de tinta em fragmentos menores.

Virginia e Zé Felipe terminaram o relacionamento de forma amigável e respeitosa em maio deste ano. Além de José Leonardo, de 1 ano, os dois são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.

Após o término dos dois, diversos rumores sobre novas relações começaram a circular em relação ao ex-casal. Depois disso, Zé Felipe assumiu um relacionamento com a sertaneja Ana Castela. Já Virginia namora o jogador do Real Madrid, Vini Jr.

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

Medicina integrativa em foco: como terapias complementares melhoram sua saúde

Medicina integrativa em foco: como terapias complementares melhoram sua saúde

6 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno

6 receitas práticas e saudáveis para fazer no forno

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Morte de personagem vai mudar tudo na reta final de Dona de Mim

Morte de personagem vai mudar tudo na reta final de Dona de Mim
Joelho 'podre'? Transplantes de cartilagem e ossos ganham espaço em hospitais brasileiros

Joelho 'podre'? Transplantes de cartilagem e ossos ganham espaço em hospitais brasileiros

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções
01

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv
02

Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
03

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv
04

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv