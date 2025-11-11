SE ARREPENDEU?

Seguidores notam que Virginia iniciou processo de remoção da tatuagem com o nome de Zé Felipe

Influenciadora tinha tatuado nome do ex na nuca quando estavam juntos

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:43

Virginia teria iniciado processo de remoção de tatuagem com nome do ex Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante o relacionamento, as pessoas cometem muitos erros, mas há quem diga que um dos piores é tatuar o nome do namorado ou namorada no corpo. Foi o caso da influenciadora Virginia Fonseca.

A empresária, que foi casada com Zé Felipe durante cerca de cinco anos, tatuou o nome do sertanejo na nuca. No entanto, ao publicar registros com José Leonardo, fruto do relacionamento com o filho de Leonardo, os seguidores notaram que a loira está com a região da tatuagem em um tom avermelhado, quando se inicia o processo de remoção da tatuagem. Zé Felipe também tem uma tatuagem com o apelido de Virginia, “Vi”, no pescoço.

O processo de remoção de tatuagem geralmente utiliza lasers de alta potência que bombardeiam o pigmento da tatuagem com pulsos de luz, quebrando as partículas de tinta em fragmentos menores.

Virginia e Zé Felipe terminaram o relacionamento de forma amigável e respeitosa em maio deste ano. Além de José Leonardo, de 1 ano, os dois são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3.