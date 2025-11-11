Acesse sua conta
3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde

Aprenda a preparar opções deliciosas com poucos ingredientes para incluir na dieta

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:44

Mingau de aveia com maçã e canela (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

O mingau de aveia é uma das formas mais simples e versáteis de preparar uma refeição nutritiva. Com poucos ingredientes e alguns minutos no fogão, é possível criar combinações que trazem saciedade, sabor e energia para começar o dia ou fazer uma pausa mais equilibrada à tarde.

A seguir, confira 3 receitas de mingau de aveia saudável para café da manhã ou lanche da tarde!

Mingau de aveia com maçã e canela

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 xícara de chá leite vegetal
  • 1/2 maçã sem sementes e picada
  • Canela em pó a gosto
  • 1/2 maçã sem sementes e fatiada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture os flocos de aveia e o leite vegetal. Leve ao fogo baixo e mexa até começar aquecer. Acrescente a maçã picada e continue mexendo lentamente, permitindo que ela amoleça enquanto o mingau vai ganhando uma textura mais cremosa. Quando atingir a consistência desejada, desligue o fogo e finalize com a canela e as maçãs fatiadas. Sirva em seguida.

Mingau de aveia com morango (Imagem: JRP Studio | Shutterstock)

Mingau de aveia com morango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de morango picado
  • 1 xícara de chá de leite vegetal
  • 3 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de mel
  • 1/2 banana amassada
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha
  • Rodelas de banana, morangos fatiados, coco em lascas e granola a gosto para servir

Modo de preparo

Bata os morangos com o leite no liquidificador até formar um creme homogêneo. Em uma panela, coloque a mistura batida, a aveia, o mel, a banana amassada e a pitada de sal. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o mingau engrossar e ficar cremoso. Adicione a essência de baunilha e misture bem. Despeje em uma tigela e decore com rodelas de banana, morangos fatiados, coco em lascas e granola.

Mingau de aveia com cacau e pasta de amendoim

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de chá de cacau em pó sem açúcar
  • 1 colher de chá de pasta de amendoim
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, misture o farelo de aveia com o leite e leve ao fogo baixo, mexendo continuamente. Quando começar a engrossar, adicione o cacau e continue mexendo até incorporar totalmente. Desligue o fogo quando o mingau estiver cremoso. Sirva acompanhado com pasta de amendoim e mel.

