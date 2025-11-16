Armadilha, beijo, trauma: veja resumo da semana de Dona de Mim (17/11 a 22/11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:00
A reta final de "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, promete muitas surpresas para os telespectadores. Entre os acontecimentos, Filipa (Claudia Abreu) finalmente abrirá os olhos para a maldade de Jacques (Marcello Novaes) e se vingará com uma armadilha, Leo (Clara Moneke) beijará Marlon (Humberto Morais) selando a reaproximação dos ex-namorados e um personagem ficará traumatizado e precisará buscar ajuda. Escrita e criada por Rosane Svartman, "Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo, a partir das 19h30.
Veja os resumos da semana de 17/11 a 22/11:
17 de novembro (segunda-feira)
Danilo afirma a Filipa que Jaques só age por interesse. Tânia esquece seu celular na antiga casa de Jaques, e engana Sônia e Kazue. Samuel pede ajuda a Ayla para encontrar uma nova babá para Sofia. Jaques ameaça Danilo. Nina briga com Filipa por causa de Danilo. Filipa sonda Samuel sobre suas desconfianças em relação a Jaques. Ryan conta que pediu Kami em casamento, e Jussara se incomoda. Leo sugere que Filipa dê o troco em Jaques. Ryan e Marlon discutem. No ringue, Marlon tem uma lembrança de Dinho e reage contra Lucas. Filipa oferece sopa a Jaques.
18 de novembro (terça-feira)
Jaques recusa a sopa de Filipa. Lucas é ríspido com Marlon, e diz que Jeff não quer saber dele. Alan sonda Bárbara sobre o estado de Marlon. Filipa pede ajuda a Danilo para colocar seu plano contra Jaques em prática. Jussara conversa com Alan sobre Marlon, e pede segredo ao namorado. Jaques dorme após comer a comida com os remédios, e Filipa avisa a Leo. Filipa questiona Danilo sobre a morte de Abel. Jaques desperta ao lado de Filipa.
19 de novembro (quarta-feira)
20 de novembro (quinta-feira)
Tânia ouve quando Filipa confessa a Leo que duvida da possibilidade de Jaques ter tirado a vida de Abel. Ayla questiona Samuel sobre as decisões da fábrica. Kami nota o interesse de Lírio em Pam. Sofia comenta com Filipa que Rosa poderia levar suas receitas para a televisão. Mauro alerta Jaques sobre a visita de Leo e Filipa a Ricardo. Marlon lida com seu estado emocional. Pam beija Lírio. Filipa oferece bebida a Jaques e acaba se irritando quando ele afirma que é o dono de tudo que foi de Abel. A pedido de Jussara, Leo conversa com Marlon.
21 de novembro (sexta-feira)
Leo convence Marlon a pedir ajuda sobre seu estado de saúde mental. Jeff segue rejeitando Marlon. Marlon fala com Rangel que precisa se cuidar. Jaques desconfia das atitudes de Filipa. Samuel anuncia que a Receita Federal fiscalizará a Boaz sobre os processos conduzidos por Patrícia. Filipa comenta com Danilo seus planos para desmascarar Jaques. Sol pede para usar as peças da marca de Leo em seu próximo clipe. Marlon se consulta com Célia, e Alan e Pompeu o recriminam. Jaques participa da aula de teatro de Filipa, que o provoca. Marlon beija Leo.
22 de novembro (sábado)
Leo fica envolvida, mas recua. Sol admira Leo e Marlon juntos, e registra os dois em uma foto. Filipa visita Ricardo com Jaques, que sente o perfume de Tânia no hospital. Marlon e Leo se beijam novamente, e o policial afirma que torcerá pela reaproximação dos dois. Jussara se revolta contra Leo. Samuel vê a foto de Marlon com Leo, e se aconselha com Davi. Sofia vai passar as férias na casa de Leo. Samuel vê Marlon e Leo juntos.
*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.