Mensagem de Abel em sonho faz personagem tomar decisão importante

Elis Freire
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:29
A reta final de "Dona de Mim" contará com mais um retorno de Abel (Tony Ramos) durante um sonho que mudará os rumos da trama através de uma mensagem. A sua viúva Filipa (Claudia Abreu) estará confusa entre reatar o relacionamento com Jaques (Marcello Novaes) e a chance de um novo amor com Danilo (Felipe Simas). É aí que o empresário morto trará um conselho para que ela tome a importante decisão.
No mundo onírico, Abel pede que ela se afaste de Jaques e abra o coração para o amor de verdade. A mensagem mexerá profundamente com os sentimento da atriz e ela decidirá se reencontrar com Danilo, dando a ele uma chance para construírem uma vida juntos pautada na verdade e na reciprocidade. As informações são de André Romano, do Observatório da TV.
Jacques e Filipa em "Dona de Mim"
O retorno do patriarca simbolizará acolhimento, fim do sofrimento e um novo começo, em uma cena marcante que será a grande virada para a personagem de Claudia Abreu na novela.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.