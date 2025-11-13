Acesse sua conta
VÍDEO: Cissa Guimarães se joga na 'batedeira' com O Kannalha

Cantor baiano foi convidado no programa 'Sem Censura' e divertiu apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 23:45

Cissa Guimarães se joga na 'batedeira' com O Kannalha
Cissa Guimarães se joga na 'batedeira' com O Kannalha Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A apresentadora Cissa Guimarães resolveu testar se ela também tem o molho. Ao receber o cantor baiano O Kannalha no programa "Sem Censura", da TV Brasil, Cissa terminou a atração com um momento divertido se jogando no icônico passo chamado de "batedeira". A dança é a marca artista durante a música "O Baiano tem o Molho". O programa foi exibido nesta quinta-feira (13).

“Olha como eu acabei o programa hoje… com eleeee. Tentei aprender o molho, a batedeira, será que consegui??????”, escreveu Cissa no Instagram ao compartilhar o vídeo "lançando" o passo de dança. Nas imagens, a apresentadora Luana Xavier está ao lado dos dois também usando todo o swing para dançar o hit. 

Nos comentários, O Kannalha garantiu: “Ela tem o molho , nota 1.000”.

Veja vídeo:

