Convidados do 'Sem Censura' têm reação inesperada ao ouvir nome de Claudia Leitte: 'Nem disfarçaram'

Lorelay Fox e Fernando Pedrosa foram pegos de surpresa quando Cissa Guimarães anunciou a presença da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:39

Reação de convidados do 'Sem Censura' ao ouvirem nome de Claudia Leitte vira meme
Reação de convidados do 'Sem Censura' ao ouvirem nome de Claudia Leitte vira meme Crédito: Reprodução/TV Brasil

Um momento curioso do programa Sem Censura, da TV Brasil, acabou roubando a cena nas redes sociais. Durante a edição exibida na última terça-feira (11), os influenciadores Fernando Pedrosa e Lorelay Fox reagiram de forma inesperada ao ouvirem o nome de Claudia Leitte, o que foi suficiente para gerar uma onda de comentários e memes online.

Tudo aconteceu no encerramento da atração, quando a apresentadora Cissa Guimarães anunciou a convidada do dia seguinte. “A música do dia vai ficar por conta da cantora Claudia Leitte, que vai falar da vida, da carreira e, claro, vai cantar pra gente”, disse Cissa com entusiasmo.

Ao fundo, o público percebeu o instante exato em que Fernando e Lorelay se entreolharam e riram discretamente após o nome da cantora ser mencionado. O momento foi breve, mas suficiente para viralizar no X (antigo Twitter).

“Nem disfarçaram!”, comentou um internauta, destacando a troca de olhares entre os dois. Outros telespectadores também brincaram com a situação: “A comunicação silenciosa é tudo”, “O brilho deles caindo quando a Cissa fala quem é a convidada” e “Eles se olhando kkkkkk”, escreveram usuários da plataforma.

Apesar do tom leve das reações do público, alguns interpretaram a expressão dos influenciadores como um possível sinal de desconforto. Isso porque o nome de Claudia Leitte vem sendo bastante comentado nos últimos tempos, após a cantora se envolver em algumas polêmicas recentes, o que pode ter influenciado a repercussão do momento.

O trecho do programa circulou amplamente nas redes, somando milhares de visualizações em poucas horas. Muitos internautas classificaram a cena como “hilária”, enquanto outros disseram que “dava pra sentir o climão” mesmo sem som.

Se foi ironia, coincidência ou apenas uma reação espontânea, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o olhar trocado entre Lorelay Fox e Fernando Pedrosa garantiu mais um momento viral do Sem Censura.

Tags:

Cissa Guimarães Claudia Leitte sem Censura

