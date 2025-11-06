Claudia Leitte é acusada de plágio por ex-ator da Globo: ‘Chuparam a ideia?’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:59
Claudia Leitte voltou a causar polêmica após o lançamento de seu álbum “Especiarias”, sobretudo por causa da canção “A Chave”, que traz o verso “Amém pra quem é de mãe, axé pra quem é de axé”. No Carnaval de Salvador em 2025, a cantora esteve envolvida em polêmicas por trocar termos de religiões de matriz africana em músicas, ao cantar, e foi rechaçada nas redes sociais.
"Especiarias" de Claudia Leitte
O ex-ator global Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para criticar o audiovisual de “A Chave”. O esposo de João Emmanuel Carneiro acusou Claudia Leitte de copiar a cantora Madonna, no clipe de “Don’t Tell Me”.
“Igual ao clipe de Don’t Tell Me da Madonna? Chuparam a ideia assim? Pagaram os direitos?”, questionou Carmo Dalla Vecchia em uma publicação no Instagram. Minutos depois, o comentário do ator sumiu.