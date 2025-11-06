Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Claudia Leitte é acusada de plágio por ex-ator da Globo: ‘Chuparam a ideia?’

Ator publicou comentário em que questiona a cantora por ter copiado Madonna

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:59

Claudia Leitte lançou novo álbum para o verão
Claudia Leitte lançou novo álbum para o verão Crédito: Reprodução | Instagram

Claudia Leitte voltou a causar polêmica após o lançamento de seu álbum “Especiarias”, sobretudo por causa da canção “A Chave”, que traz o verso “Amém pra quem é de mãe, axé pra quem é de axé”. No Carnaval de Salvador em 2025, a cantora esteve envolvida em polêmicas por trocar termos de religiões de matriz africana em músicas, ao cantar, e foi rechaçada nas redes sociais.

"Especiarias" de Claudia Leitte

Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação
1 de 4
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação

Leia mais

Imagem - Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Imagem - Claudia Leitte lança audiovisual de Especiarias com estreia em cinema e formato inédito na carreira

Claudia Leitte lança audiovisual de Especiarias com estreia em cinema e formato inédito na carreira

Imagem - Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

Claudia Leitte lança novo álbum: 'Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé'

O ex-ator global Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para criticar o audiovisual de “A Chave”. O esposo de João Emmanuel Carneiro acusou Claudia Leitte de copiar a cantora Madonna, no clipe de “Don’t Tell Me”.

“Igual ao clipe de Don’t Tell Me da Madonna? Chuparam a ideia assim? Pagaram os direitos?”, questionou Carmo Dalla Vecchia em uma publicação no Instagram. Minutos depois, o comentário do ator sumiu.

Leia mais

Imagem - Como a inteligência artificial e o Braille podem caminhar juntos pela inclusão

Como a inteligência artificial e o Braille podem caminhar juntos pela inclusão

Imagem - 10 hábitos e exercícios para melhorar a saúde dos rins

10 hábitos e exercícios para melhorar a saúde dos rins

Imagem - 8 dicas para lidar com o luto pela perda de um pet 

8 dicas para lidar com o luto pela perda de um pet 

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda

Ana Castela curte comentário ligado à Virginia e web reage; entenda
Imagem - Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

Valor das joias usadas por Anitta em evento com Príncipe William surpreendem

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)