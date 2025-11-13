Plano de Zulma deixa Dita entre a vida e a morte em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:00
O capítulo desta quinta-feira (13) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e momentos de tensão. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mostra os desdobramentos do perigoso jogo de vingança e amor entre os personagens.
A sequência começa com Zulma perdendo o controle, literalmente. Movida pela raiva e pela inveja, ela provoca um acidente de carro que deixa Dita desacordada. O clima de desespero toma conta de todos, enquanto Manoela tem um mau pressentimento e teme o pior.
Enquanto isso, Sandra entra em pânico ao imaginar que Celso possa denunciá-la à polícia. Determinada a se livrar do irmão, ela planeja usar Anabela contra ele, dando início a mais uma de suas tramas perversas.
No hospital, Dita é levada às pressas, e Celso corre para avisar Manoela e Candinho sobre o acidente. Já Sônia passa mal, aumentando ainda mais o clima de apreensão.
A vilã Sandra não perde tempo e se apresenta a Anabela na escola, enquanto Celso confronta Ernesto sobre o sumiço misterioso da menina. Ao mesmo tempo, Cunegundes promete fazer de tudo para impedir o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos, causando mais uma confusão.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Na Casa dos Anjos, Zenaide fica incomodada ao descobrir que Carmem tomou seu lugar, e o ambiente também fica tenso por lá.
No desfecho do capítulo, Dita finalmente desperta no hospital e faz uma revelação bombástica: Zulma sabe algo sobre seu filho. Determinada a entender o que está por trás disso, Manoela vai atrás de Zulma e o confronto promete pegar fogo.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.