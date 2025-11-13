NOVELA DAS 6

Plano de Zulma deixa Dita entre a vida e a morte em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (13)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) fica nervosa ao ser sequestrada por Zulma (Heloisa Périssé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (13) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e momentos de tensão. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, mostra os desdobramentos do perigoso jogo de vingança e amor entre os personagens.

A sequência começa com Zulma perdendo o controle, literalmente. Movida pela raiva e pela inveja, ela provoca um acidente de carro que deixa Dita desacordada. O clima de desespero toma conta de todos, enquanto Manoela tem um mau pressentimento e teme o pior.

Enquanto isso, Sandra entra em pânico ao imaginar que Celso possa denunciá-la à polícia. Determinada a se livrar do irmão, ela planeja usar Anabela contra ele, dando início a mais uma de suas tramas perversas.

No hospital, Dita é levada às pressas, e Celso corre para avisar Manoela e Candinho sobre o acidente. Já Sônia passa mal, aumentando ainda mais o clima de apreensão.

A vilã Sandra não perde tempo e se apresenta a Anabela na escola, enquanto Celso confronta Ernesto sobre o sumiço misterioso da menina. Ao mesmo tempo, Cunegundes promete fazer de tudo para impedir o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos, causando mais uma confusão.

Na Casa dos Anjos, Zenaide fica incomodada ao descobrir que Carmem tomou seu lugar, e o ambiente também fica tenso por lá.

No desfecho do capítulo, Dita finalmente desperta no hospital e faz uma revelação bombástica: Zulma sabe algo sobre seu filho. Determinada a entender o que está por trás disso, Manoela vai atrás de Zulma e o confronto promete pegar fogo.