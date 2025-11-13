Conselho do Dia para os 12 signos nesta quinta-feira (13): a energia que transforma começa agora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:27
Nesta quinta-feira (13), o clima astral favorece atenção, serenidade e pequenas decisões que fazem diferença no andamento da semana. Cada signo recebe um recado direto, pensado para ajustar o ritmo, reorganizar prioridades e fortalecer a clareza emocional.
Características dos signos Ascendentes
Áries
A pressa não favorece conversas importantes. Escute antes de reagir e deixe que o diálogo encontre o tom certo.
Touro
Fechar pendências será sua maior fonte de alívio. Concluir o que ficou parado abre espaço para novos movimentos.
Gêmeos
Evite se dispersar com assuntos de pouca relevância. Escolha uma prioridade e foque nela até o fim.
Câncer
Proteja seu equilíbrio emocional. Limites bem colocados mantêm sua energia no lugar certo.
Leão
Reconhecer que algo pode ser revisto é sinal de maturidade. Ajustes de postura rendem resultados rápidos.
Virgem
Nem tudo precisa ser organizado hoje. Dê um passo por vez e respeite seu próprio ritmo.
Libra
Conversas adiadas encontram o momento ideal. Fale com calma e clareza, isso resolve o que vinha pesando.
Escorpião
Confie no seu instinto. Ele aponta o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás.
Sagitário
O dia favorece foco e ação. Mensagens, decisões e movimentos pendentes fluem com mais facilidade.
Capricórnio
Permita-se pedir ajuda sem culpa. Compartilhar responsabilidades traz leveza e melhora resultados.
Aquário
Renovar a rotina é essencial. Tire da sua vida o que não faz mais sentido e abra espaço para novas ideias.
Peixes
Acredite na sua força. Uma atitude firme muda o rumo de uma situação que parecia fora do seu alcance.