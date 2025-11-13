ASTROLOGIA

Conselho do Dia para os 12 signos nesta quinta-feira (13): a energia que transforma começa agora

Veja o conselho para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06:27

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (13), o clima astral favorece atenção, serenidade e pequenas decisões que fazem diferença no andamento da semana. Cada signo recebe um recado direto, pensado para ajustar o ritmo, reorganizar prioridades e fortalecer a clareza emocional.

Áries

A pressa não favorece conversas importantes. Escute antes de reagir e deixe que o diálogo encontre o tom certo.

Touro

Fechar pendências será sua maior fonte de alívio. Concluir o que ficou parado abre espaço para novos movimentos.

Gêmeos

Evite se dispersar com assuntos de pouca relevância. Escolha uma prioridade e foque nela até o fim.

Câncer

Proteja seu equilíbrio emocional. Limites bem colocados mantêm sua energia no lugar certo.

Leão

Reconhecer que algo pode ser revisto é sinal de maturidade. Ajustes de postura rendem resultados rápidos.

Virgem

Nem tudo precisa ser organizado hoje. Dê um passo por vez e respeite seu próprio ritmo.

Libra

Conversas adiadas encontram o momento ideal. Fale com calma e clareza, isso resolve o que vinha pesando.

Escorpião

Confie no seu instinto. Ele aponta o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás.

Sagitário

O dia favorece foco e ação. Mensagens, decisões e movimentos pendentes fluem com mais facilidade.

Capricórnio

Permita-se pedir ajuda sem culpa. Compartilhar responsabilidades traz leveza e melhora resultados.

Aquário

Renovar a rotina é essencial. Tire da sua vida o que não faz mais sentido e abra espaço para novas ideias.

Peixes