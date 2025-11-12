SUPERAÇÃO

Joelma revela ter pego Covid pela 10ª vez e desabafa: 'Quase que eu vou'

Cantora contou que precisou interromper a agenda de shows após novo diagnóstico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13:35

Joelma Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Joelma voltou a falar sobre os desafios de saúde que enfrentou nos últimos anos e emocionou os fãs ao revelar que contraiu Covid-19 pela décima vez. Em entrevista recente, a paraense contou que precisou interromper temporariamente os compromissos da turnê “Isso é Calypso Tour” para se recuperar, mas garantiu que está totalmente restabelecida.

“Peguei dez [vezes] Covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com Covid já sei lidar e estou bem”, contou Joelma, destacando que retomou os treinos e a rotina de atividades físicas. “Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo. Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer.”

Apesar do tom sereno, Joelma relembrou momentos difíceis causados pela doença. Em 2023, a artista chegou a ser internada três vezes por conta das sequelas deixadas pelas infecções anteriores. “Quando veio o Covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve... De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil. Pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou”, desabafou.

Joelma 1 de 20

Durante esse período, a cantora precisou tratar problemas respiratórios, digestivos, neurológicos e perda de massa muscular, complicações que a afastaram dos palcos por um tempo. Mesmo assim, Joelma manteve a fé e o foco na recuperação.