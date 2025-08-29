DIVISÃO DE BEM

Ximbinha entra na Justiça contra Joelma e cantora rebate: 'Escárnio!'

Ex-marido da famosa busca a divisão de uma propriedade rural no Pará

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:25

Ximbinha e Joelma Crédito: Reprodução

O músico Ximbinha entrou com uma ação judicial contra Joelma na Vara Única da cidade de Viseu, no Pará. O processo, do dia 11 de agosto, é uma “ação de demarcação” que busca formalizar a divisão de uma propriedade rural chamada Fazenda Ouro Verde, localizada no Estado. A decisão de entrar na Justiça teria sido tomada após a cantora ignorar notificações extrajudiciais dele.

De acordo com informações do colunista Peterson Renato, na ação, Ximbinha declara ser proprietário de metade da área, que possui extensão de 1.489 hectares. Ele argumenta que por decisão judicial anterior a fazenda passou a ser de copropriedade sua e de Joelma, em partes iguais, 50% para cada.

Diante da falta de retorno, Ximbinha pede que a Justiça determine oficialmente a demarcação e a divisão da propriedade para que ele receba sua parte. O processo atribui ainda o valor de R$ 50 mil reais ao bem.

A resposta de Joelma

A defesa da cantora se manifestou sobre a repercussão da ação. Em nota, os advogados da paraense afirmam que o processo é puramente midiático e que não muda nada na divisão que estaria sendo realizada.

“A cantora Joelma Mendes, por meio de sua defesa, esclarece que a recente ação proposta por Ximbinha em nada acrescenta ao processo de partilha já em andamento. Trata-se apenas de uma simples medida demarcatória, dentro de um pedido que já havia sido formulado pela própria Joelma com o objetivo de concluir a divisão dos bens comuns”, informa o comunicado.

Joelma diz que na prática, não há nada de novo: "O que existe é a insistência do Sr. Ximbinha em evitar o diálogo e a solução definitiva da partilha, preferindo utilizar a Justiça de forma midiática, em ações que não alteram em nada o curso do processo principal”.

A equipe jurídica de Joelma ainda disparou que o valor atribuído a ação está totalmente fora da casinha. “Mais grave ainda é a tentativa de atribuir o valor de apenas R$ 50 mil a uma fazenda de mais de 1.400 hectares, o que constitui um verdadeiro escárnio contra a dignidade da Justiça e contra a seriedade do processo”.

