Fátima desvenda segredo com ajuda e planeja vingança contra família de Odete em ‘Vale Tudo’

Novela  chega na reta final, mas promete reviravoltas que surpreendem

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:49

Fátima se encontra no fundo do poço, mas situação pode mudar
Fátima se encontra no fundo do poço, mas situação pode mudar Crédito: Reprodução | Globo

Quem achou que a interesseira Maria de Fátima (Bella Campos) não iria conseguir dar uma reviravolta e tramar mais um de seus planos está enganado. A ex-filha, como a própria mãe Raquel Acioli (Taís Araújo) se refere a Fátima, que lhe deu uma rasteira, viveu diversos momentos de humilhação em ‘Vale Tudo’ que chega a sua reta final.

Após ser colocada pra fora de casa por Afonso (Humberto Carrão), depois do herdeiro de Odete (Débora Bloch) pegar a esposa no flagra com César (Cauã Reymond) na cama, além de humilhada pela própria sogra que a chamou de “pobre”, Fátima ainda foi renegada pela própria mãe, cansada de suas tramoias.

Até César, uma das poucas pessoas que tinha na mão, deu um fora na alpinista social e vive um affair com Odete. Para piorar a situação, ela está grávida e não sabe nem de quem é o pai, e se vê no fundo do poço.

No entanto, um segredo deve vir à tona nos próximos capítulos da trama, sendo uma chance para que ela consiga reverter sua história. Uma informação chega até Fátima de maneira inesperada.

Leonardo, o filho renegado de Odete (Guilherme Magno), que a megera fez todos acreditarem ter morrido em um acidente, está vivo e retorna. Mesmo na tentativa de desvendar os segredos da família Roitman, Fátima não sabia dessa informação, que após o choque, ela tenta usar a seu favor, como forma de vingança contra a família que a deixou sem nada.

Com a informação que vale ouro, Fátima elabora um plano para chantagear Odete.Sem rodeios, ela confronta a vilã, prometendo revelar à imprensa sobre o paradeiro de Leonardo caso não seja recompensada financeiramente.

Mesmo destemida, o maior medo de Odete é que a informação de que o filho escondido venha à tona, por isso, cede a pressão e paga a Fátima uma quantia estratosférica. No entanto, a guerra entre as duas não para, muito pelo contrário.

‘Vale Tudo’ é exibida às 21h20 (horário de Brasília) após o Jornal Nacional

