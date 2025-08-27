POLÊMICA

Bella Campos chama Maria de Fátima de 'vítima' e 'batalhadora' e é detonada nas redes sociais

Atriz disse que não considera a personagem uma 'vilã'

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:48

Bella Campos como Maria de Fátima em "Vale Tudo" Crédito: Globo/Reprodução

Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima na novela Vale Tudo, da Globo, causou revolta nas redes sociais após uma declaração polêmica. Durante entrevista ao site Omelete, a atriz defendeu a maquiavélica personagem, e disse que não vê a filha de Raquel (Taís Araújo) como uma das vilãs, mas sim como uma "vítima" e "batalhadora".

"Eu não considero a Maria de Fátima uma vilã. Eu considero ela uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando, com uma certa coerência, que podem vencer se tornando digitais influencers", falou a artista.

"A gente vê a internet mudando a vida de tantas pessoas de forma positiva. Então, eu até acho ruim a maneira como muitas vezes é estereotipado esse lugar do digital influencer, porque a gente tem muita gente fazendo um trabalho muito contundente que agrega muito na vida de outras pessoas", completou.

"E aí a Maria de Fátima vem falando disso, eu acho que é por isso que tanta gente se identifica. Eu, sobretudo, acho ela uma menina muito batalhadora, independente do que ela faz e da forma que ela faz, ela mostra a que veio", finalizou.

Os comentários, porém, causaram revolta em muitos internautas. Várias pessoas lembraram que a personagem vendeu a casa na qual morava com a mãe, Raquel, em Foz do Iguaçu e se mudou para o Rio de Janeiro. Ela também armou contra Solange (Alice Wegmann) para separá-la de Afonso (Humberto Carrão) e se casar por interesse, e ainda traiu o marido com o ex-namorado César (Cauã Reymond).

"Tá explicado o porquê dessa interpretação sofrível. O ator precisa compreender a complexidade psíquica do personagem. Que leitura rasa dessa obra do grande Gilberto Braga…", criticou uma pessoa. "A atriz deixando bem claro que não entendeu sua personagem", escreveu outra.