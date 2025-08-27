Acesse sua conta
Bella Campos chama Maria de Fátima de 'vítima' e 'batalhadora' e é detonada nas redes sociais

Atriz disse que não considera a personagem uma 'vilã'

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:48

Bella Campos como Maria de Fátima em
Bella Campos como Maria de Fátima em "Vale Tudo" Crédito: Globo/Reprodução

Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima na novela Vale Tudo, da Globo, causou revolta nas redes sociais após uma declaração polêmica. Durante entrevista ao site Omelete, a atriz defendeu a maquiavélica personagem, e disse que não vê a filha de Raquel (Taís Araújo) como uma das vilãs, mas sim como uma "vítima" e "batalhadora".

"Eu não considero a Maria de Fátima uma vilã. Eu considero ela uma vítima desse momento que a gente vive, de ver tantos jovens achando, com uma certa coerência, que podem vencer se tornando digitais influencers", falou a artista.

"A gente vê a internet mudando a vida de tantas pessoas de forma positiva. Então, eu até acho ruim a maneira como muitas vezes é estereotipado esse lugar do digital influencer, porque a gente tem muita gente fazendo um trabalho muito contundente que agrega muito na vida de outras pessoas", completou.

"E aí a Maria de Fátima vem falando disso, eu acho que é por isso que tanta gente se identifica. Eu, sobretudo, acho ela uma menina muito batalhadora, independente do que ela faz e da forma que ela faz, ela mostra a que veio", finalizou.

Os comentários, porém, causaram revolta em muitos internautas. Várias pessoas lembraram que a personagem vendeu a casa na qual morava com a mãe, Raquel, em Foz do Iguaçu e se mudou para o Rio de Janeiro. Ela também armou contra Solange (Alice Wegmann) para separá-la de Afonso (Humberto Carrão) e se casar por interesse, e ainda traiu o marido com o ex-namorado César (Cauã Reymond).

"Tá explicado o porquê dessa interpretação sofrível. O ator precisa compreender a complexidade psíquica do personagem. Que leitura rasa dessa obra do grande Gilberto Braga…", criticou uma pessoa. "A atriz deixando bem claro que não entendeu sua personagem", escreveu outra.

"A inversão total de valores. Deixa a mãe na rua da amargura. Rouba dinheiro. Mente e manipula. Trai a amiga que a colocou dentro de casa. Trai o marido. Tudo isso se achando a dona da razão. Isso não é sobre internet", comentou mais uma. "Maria de Fátima não é uma vilã. Galera, tá liberado deixar a mãe na rua da amargura!", ironizou mais uma.

