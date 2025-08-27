SUSTO

Bárbara Evans divulga vídeo com o momento de acidente da filha

Influenciadora também mostrou como ficou o machucado de Ayla após batida

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:48

Ayla e Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @bucosta e Reprodução

Bárbara Evans divulgou o vídeo do momento em que a filha, Ayla, de 3 anos, sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento no queixo. A influenciadora também mostrou como ficou o machucado após a batida, e aproveitou para rebater as acusações de que a pequena se machucou enquanto fazia pirraça.

"Gente, pelo amor de Deus. Ela não se jogou no chão e nem estava fazendo birra. Simplesmente estava correndo, animada que estava indo para a escola. Normal de criança", escreveu Bárbara, nos Stories do Instagram, na noite de terça-feira (26).

Acidente com filha de Bárbara Evans 1 de 6

A influenciadora também contou que o marido e pai da criança, Gustavo Theodoro, tomou a decisão de não acordá-la e correu com primogênita para um posto de saúde próximo. "Depois do tombo ela ficou calma, foi muito forte! Não chorou para levar anestesia e correu tudo bem. Agora cuidar para fechar logo esse dodói. Quem acaba sofrendo somos nós".

O susto com Ayla foi relatado por Bárbara na manhã de terça-feira (26). A menina caiu e sofreu um corte no queixo, precisando de atendimento médico imediato. "Ai, gente, bom dia. Acordei, fui abrir o telefone, porque eu ia buscar a Ayla [na escola], o pai leva e eu busco. Meu Deus, a menina caiu antes de ir para a escola, aqui em casa, abriu o queixo", disse.

"O pai não me acordou, foi em um postinho de saúde, deu ponto na menina, e a menina aqui em casa. Vou agora descer para ver ela. Estou até me tremendo, passando mal, tentando respirar para não passar para ela meu desespero. Gente, meu Deus, juro, estou com vontade de chorar. Tentando me recompor para ir ver ela. Meu coração tá palpitando", completou a influenciadora.