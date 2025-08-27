Raquel enfrenta humilhação ao voltar a vender sanduiche na praia em ‘Vale Tudo’ desta quarta (27)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:27
No capítulo desta quarta-feira (27) da novela “Vale Tudo”, Afonso (Humberto Carrão) descobre toda a verdade sobre sua família e decide confrontar a tia Celina (Malu Galli). Após a conversa com Raquel (Taís Araújo), ele opta por sair da casa de Celina, deixando a mansão dos Roitman em meio a conflitos familiares.
Raquel, que perdeu a Paladar, volta a vender sanduíches na praia para quitar suas dívidas. Ela encontra Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina, e, se sente humilhada com a situação.
Raquel volta a vender sanduíche na praia
Heleninha observa manchas roxas no braço de Afonso, enquanto Ana Clara reclama da postura de Odete com Leonardo. Marieta percebe um sangramento no nariz de Afonso, aumentando a tensão da trama.
Bartolomeu utiliza uma câmera oculta para almoçar com Gerson, e Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso decide deixar a TCA e vender suas ações para Odete, enquanto Maria de Fátima vai atrás de Raquel em busca de perdão.