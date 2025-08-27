RESUMO DA NOVELA

Raquel enfrenta humilhação ao voltar a vender sanduiche na praia em ‘Vale Tudo’ desta quarta (27)

Capítulo traz tensão na mansão dos Roitman e desafios para Raquel

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:27

Raquel volta a vender sanduíche na praia Crédito: Reprodução

No capítulo desta quarta-feira (27) da novela “Vale Tudo”, Afonso (Humberto Carrão) descobre toda a verdade sobre sua família e decide confrontar a tia Celina (Malu Galli). Após a conversa com Raquel (Taís Araújo), ele opta por sair da casa de Celina, deixando a mansão dos Roitman em meio a conflitos familiares.

Raquel, que perdeu a Paladar, volta a vender sanduíches na praia para quitar suas dívidas. Ela encontra Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina, e, se sente humilhada com a situação.

Heleninha observa manchas roxas no braço de Afonso, enquanto Ana Clara reclama da postura de Odete com Leonardo. Marieta percebe um sangramento no nariz de Afonso, aumentando a tensão da trama.