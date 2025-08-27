Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Raquel enfrenta humilhação ao voltar a vender sanduiche na praia em ‘Vale Tudo’ desta quarta (27)

Capítulo traz tensão na mansão dos Roitman e desafios para Raquel

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:27

auto-upload
Raquel volta a vender sanduíche na praia Crédito: Reprodução

No capítulo desta quarta-feira (27) da novela “Vale Tudo”, Afonso (Humberto Carrão) descobre toda a verdade sobre sua família e decide confrontar a tia Celina (Malu Galli). Após a conversa com Raquel (Taís Araújo), ele opta por sair da casa de Celina, deixando a mansão dos Roitman em meio a conflitos familiares.

Raquel, que perdeu a Paladar, volta a vender sanduíches na praia para quitar suas dívidas. Ela encontra Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina, e, se sente humilhada com a situação.

Raquel volta a vender sanduíche na praia

Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo

Heleninha observa manchas roxas no braço de Afonso, enquanto Ana Clara reclama da postura de Odete com Leonardo. Marieta percebe um sangramento no nariz de Afonso, aumentando a tensão da trama.

Leia mais

Junior Lima revela ter participado de trisal antes de conhecer esposa

Poliana Rocha se posiciona após curtida polêmica sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca

Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Bartolomeu utiliza uma câmera oculta para almoçar com Gerson, e Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso decide deixar a TCA e vender suas ações para Odete, enquanto Maria de Fátima vai atrás de Raquel em busca de perdão.

Leia mais

Imagem - Cíntia Chagas reage em vídeo emocionado após Alesp arquivar denúncia contra ex-marido

Cíntia Chagas reage em vídeo emocionado após Alesp arquivar denúncia contra ex-marido

Imagem - Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Imagem - Quem saiu do 'MasterChef Brasil'? Prova inédita elimina dois e revela finalistas

Quem saiu do 'MasterChef Brasil'? Prova inédita elimina dois e revela finalistas

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua