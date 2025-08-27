Velha, gorda, bombada demais: Eliana desabafa sobre críticas à aparência

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:22
A apresentadora Eliana, de 52 anos, usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebe em relação à idade, ao corpo e à aparência. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (26), ela exibiu exemplos de mensagens depreciativas que costuma receber, muitas vezes contraditórias, e refletiu sobre a dificuldade em agradar a todos.
Eliana
Entre os comentários citados estavam frases como “engordou muito”, “emagreceu demais”, “está musculosa demais”, “ih, está velha, já era” e “só está bonita porque tem dinheiro”. Segundo Eliana, a avalanche de opiniões mostra que é impossível escapar dos julgamentos. “A saúde mental adverte: você nunca vai estar livre de críticas. E se for ouvir cada comentário, cada opinião contraditória que aparece por aqui, a gente vai ficar bem maluco. O jeito é desapegar e entender que muitas vezes as mensagens falam muito mais de quem diz do que de quem recebe”, afirmou.
A comunicadora destacou ainda que comentários negativos não devem guiar a forma como as pessoas conduzem suas vidas. “Crítica que não constrói nunca moveu ninguém. Bora viver”, completou.
Na legenda da publicação, Eliana reforçou a mensagem de autovalorização e autoestima. “Vão falar do seu corpo, da sua aparência, das suas escolhas… sempre vão falar! Mas o que realmente importa é você: aprender a se amar, a se respeitar e a se orgulhar de quem é. Quando a gente se abraça de verdade, nada nos derruba”, escreveu.