Marido de Sasha revela receber 'mesada' de Xuxa: 'Você achou que vinha de quem?'

João Lucas surpreendeu ao confirmar que ganha dinheiro da sogra

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:15

João Lucas, Xuxa e Sasha Crédito: Reprodução

João Lucas chamou a atenção pela sinceridade durante participação no programa "De Frente com Blogueirinha", da DiaTV. Marido de Sasha, o artista falou sobre a origem dos investimentos que têm sustentado sua carreira musical, especialmente sua turnê atual, e admitiu que recebe ajuda financeira da sogra, a apresentadora Xuxa Meneghel.

"Seu show parece ter bastante investimento", disse Blogueirinha durante a conversa. "Realmente eu gastei muito mais do que eu gostaria...", respondeu João. A apresentadora insistiu e questionou a origem do investimento. João então respondeu com naturalidade e bom humor: "Da Xuxa né? Você achou que vinha de quem?", falou, aos risos.

Em seguida, o artista explicou como o processo financeiro é feito, e revelou que toda a família recebe uma mesada de Xuxa. "[Primeiro] é por meio da Lei Rouanet, né? Depois vem da Xuxa, depois chega em mim. Eu ganho uma mesada da Xuxa, a Sasha também, a nossa cachorra também", contou, arrancando risadas de Blogueirinha.