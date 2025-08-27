Acesse sua conta
'Vale Tudo' muda os planos e corta cenas após trama 'envelhecer'

Cenas foram engavetadas após novela perder o timing

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:19

Vasco (Thiago Martins) e Lucimar (Ingrid Gaigher) em 'Vale Tudo'
Vasco (Thiago Martins) e Lucimar (Ingrid Gaigher) em 'Vale Tudo' Crédito: Globo/Divulgação

O 'morango do amor' não vai mais aparecer em 'Vale Tudo'. As cenas, que giravam em torno do doce que virou febre nas redes sociais, acabaram cortadas da edição final. Elas estavam previstas para ir ao ar no capítulo do último dia 20.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a sequência havia sido enviada ao elenco no fim de julho como um adendo do roteiro. O plano era aproveitar o sucesso do doce no auge da popularidade, e o trecho seria uma cena leve e divertida envolvendo os personagens Vasco (Thiago Martins) e Lucimar (Ingrid Gaigher).

No entanto, a novela tinha capítulos adiantados. Quando a cena finalmente teria um espaço para ser incluída, já havia se passado quase um mês, e o assunto já tinha esfriado. Assim, a equipe de "Vale Tudo" optou pelo corte do trecho.

Ainda de acordo com Carla, a decisão pegou algumas pessoas de surpresa, já que a Globo vinha usando esse tipo de inserção para dialogar com as redes sociais e com o público mais conectado. A emissora não respondeu se pretende resgatar a cena em outro momento ou se o “morango do amor” ficará mesmo na gaveta.

