Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Francisco Gil toma decisão sobre carreira um mês após a morte da mãe, Preta Gil

Músico anunciou novidade nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:31

Preta Gil com o filho, Francisco
Preta Gil com o filho, Francisco Crédito: Reprodução

Francisco Gil retornará aos palcos em breve. O artista anunciou nas redes sociais, na última terça-feira (26), que fará apresentações solo e também ao lado do grupo Gilsons. Estes serão os primeiros shows do músico após a morte de sua mãe, Preta Gil. A cantora faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer.

"Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longa. A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso", escreveu Fran em publicação nos Stories do Instagram. Ele também confirmou as datas das apresentações solo, que acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Espaço 373, na capital gaúcha.

Stories de Francisco Gil

Stories de Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Stories de Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Stories de Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Stories de Francisco Gil por Reprodução/Instagram
1 de 4
Stories de Francisco Gil por Reprodução/Instagram

Na sequência, o músico aproveitou para confirmar a retomada da agenda com o grupo Os Gilsons. A turnê "Pra gente acordar" terá 18 datas na Europa, a partir do dia 11 de setembro. O grupo começa as apresentações em Londres antes de passar por cidades como Barcelona, Madrid, Berlim, Paris, Genebra, dentre outras.

"Vai ser importante e especial para mim essa turnê", escreveu músico sobre o reencontro com o grupo familiar.

Preta Gil e Francisco Gil

Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram
1 de 7
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Imagem - Tá rolando? Gil do Vigor quebra silêncio após ser flagrado de mãos dadas com Diego Hypolito

Tá rolando? Gil do Vigor quebra silêncio após ser flagrado de mãos dadas com Diego Hypolito

Imagem - 3 signos que vão atrair novas oportunidades até o fim de agosto

3 signos que vão atrair novas oportunidades até o fim de agosto

LEIA TAMBÉM

Aprenda 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage

Veja 5 lançamentos da Netflix para a semana de 25 a 31 de agosto

Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua