MÚSICA

Francisco Gil toma decisão sobre carreira um mês após a morte da mãe, Preta Gil

Músico anunciou novidade nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:31

Preta Gil com o filho, Francisco Crédito: Reprodução

Francisco Gil retornará aos palcos em breve. O artista anunciou nas redes sociais, na última terça-feira (26), que fará apresentações solo e também ao lado do grupo Gilsons. Estes serão os primeiros shows do músico após a morte de sua mãe, Preta Gil. A cantora faleceu no dia 20 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer.

"Eu ainda não tinha anunciado aqui, mas em setembro retorno aos palcos depois de um tempo longa. A primeira data já esgotou e abrimos uma extra. Voz e violão pela primeira vez em Porto Alegre. Estou feliz com isso", escreveu Fran em publicação nos Stories do Instagram. Ele também confirmou as datas das apresentações solo, que acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Espaço 373, na capital gaúcha.

Stories de Francisco Gil 1 de 4

Na sequência, o músico aproveitou para confirmar a retomada da agenda com o grupo Os Gilsons. A turnê "Pra gente acordar" terá 18 datas na Europa, a partir do dia 11 de setembro. O grupo começa as apresentações em Londres antes de passar por cidades como Barcelona, Madrid, Berlim, Paris, Genebra, dentre outras.

"Vai ser importante e especial para mim essa turnê", escreveu músico sobre o reencontro com o grupo familiar.