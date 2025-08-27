3 signos que vão atrair novas oportunidades até o fim de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:06
O mês de agosto está chegando ao fim, mas ainda reserva boas surpresas para alguns signos do zodíaco. De acordo com a astrologia, as energias desta semana favorecem encontros, conexões e oportunidades que podem transformar a rotina.
Gêmeos
Para Gêmeos, a comunicação será a chave. Conversas informais podem se transformar em propostas de trabalho, parcerias ou convites inesperados. “Fique atento ao que as pessoas ao seu redor têm a oferecer”, indicam os astros.
Famosos do signo de Leão
Leão
Leão entra em destaque com seu brilho pessoal em evidência. O período favorece novas oportunidades de crescimento, tanto no amor quanto na carreira. Um contato ou situação inesperada pode abrir caminho para a realização de grandes desejos.
Aquário
Aquário pode ver suas ideias inovadoras ganhando espaço e reconhecimento. A mente criativa atrai oportunidades que surgem de onde menos se espera. Estar receptivo é essencial para aproveitar essas chances e promover mudanças significativas.