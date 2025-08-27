NOVO CASAL?

Jimin, do BTS, e Song Da Eun: rumores de namoro deixam fãs enfurecidos; entenda

Suposta relação entre cantor e atriz tem gerado polêmica entre os ARMYs

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:00

Song Da Eun e Jimin, do BTS Crédito: Reprodução

O nome da atriz Song Da-eun voltou a aparecer nas redes sociais após ela publicar um novo vídeo no TikTok. A publicação mostra Jimin, integrante do BTS, dentro do elevador de seu prédio. A breve aparição do artista foi o suficiente para reacenderem antigos rumores de um possível relacionamento entre os dois.

A gravação foi interpretada por alguns fãs como uma “confirmação” de proximidade entre os dois - embora não necessariamente romântica. Por outro lado, muitos ARMYs criticaram a atriz por expor a vida privada do artista.

Integrantes do BTS 1 de 8

No vídeo, o cantor aparece saindo de um elevador e aparentemente fica surpreso com a presença de quem grava o vídeo. "Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar", diz Jimin.

Os boatos sobre um suposto namoro entre Jimin e Song Da Eun começaram em 2022 , quando a atriz publicou fotos de um hotel em Jamsil no mesmo dia em que o BTS se apresentava na região.

Em julho de 2023, uma postagem anônima no fórum Pann Nate alegou ter “provas” de que os dois estariam namorando. Entre os indícios apresentados, estavam acessórios parecidos, coincidências em publicações no Instagram e até fotos de estojos com os nomes de ambos.

Song Daeun on TikTok posted a video of her welcoming Jimin of BTS back home at their Hannam91 apartment. pic.twitter.com/IOIOGT4hDV — JiminxDaeun (@daeunie_20) August 26, 2025

O assunto voltou a repercutir em maio de 2024, após novas postagens da atriz. Fãs interpretaram vídeos, fotos e até objetos em cena como possíveis mensagens cifradas direcionadas a Jimin.

A reação dos ARMYs ao suposto namoro, porém, não tem sido positiva. Muitos destacaram que o problema não seria o relacionamento, mas sim a violação da privacidade do cantor. Alguns fãs chegaram a especular que Song Da-eun estaria interessada em casamento, enquanto o artista não teria esse plano. Outros internautas, no entanto, rejeitam qualquer possibilidade de romance.

Quem é Song Da Eun?

Nascida em 14 de junho de 1991, Song Da-eun é atriz e personalidade da TV sul-coreana. Ela começou a carreira em 2011 na série "Can’t Live with Losing", da emissora MBC, e estreou no cinema em 2016, no aclamado filme "A Criada", de Park Chan-wook. Em seguida, se consolidou na televisão com participações em produções como "The Golden Spoon", "Hold My Hand" e "Once Again".