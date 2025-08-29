Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcenaria é peça-chave para transformar os ambientes; veja 5 dicas

Arquitetas destacam como unir estética, funcionalidade e durabilidade nos projetos

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:00

A marcenaria sob medida valoriza a integração entre os ambientes, unindo praticidade e estética em um espaço contemporâneo
A marcenaria sob medida valoriza a integração entre os ambientes, unindo praticidade e estética em um espaço contemporâneo Crédito: Guilherme Pucci / Portal EdiCase

Organizar, valorizar e personalizar os ambientes são desejos cada vez mais presentes em projetos residenciais. O morar contemporâneo pede espaços práticos, confortáveis e visualmente harmoniosos, e a marcenaria sob medida se tornou peça-chave para alcançar esse resultado. Ela aproveita cada centímetro de forma inteligente e cria uma base estética que conecta todos os elementos do décor , garantindo ambientes equilibrados e funcionais.

Em projetos atuais, a marcenaria vai além da função de guardar objetos. Ela integra tecnologia, disfarça estruturas, organiza a rotina e transforma ambientes em cenários acolhedores e sofisticados. De closets completos a paredes revestidas com madeira natural, passando por armários planejados e soluções de conectividade, cada detalhe reforça a sensação de casa organizada e pensada para o bem-estar.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

As arquitetas Mirella Fochi e Thais Bontempi, sócias do escritório Conectarq, destacam que incluir a marcenaria no planejamento desde o início do projeto é essencial para unir estética, funcionalidade e durabilidade. “Quando cada móvel é desenhado de forma personalizada para cada espaço e para cada pessoa, o resultado vai muito além da beleza: a rotina fica mais prática e agradável”, afirma Mirella Fochi.

Abaixo, confira algumas dicas para transformar os ambientes com marcenaria!

Leia mais

Imagem - Descubra de onde vem a fortuna dos 5 bilionários mais jovens do Brasil

Descubra de onde vem a fortuna dos 5 bilionários mais jovens do Brasil

Imagem - Ivete Sangalo se hospeda no quarto de Odete Roitman: 'Aqui é onde a madeira canta'

Ivete Sangalo se hospeda no quarto de Odete Roitman: 'Aqui é onde a madeira canta'

Imagem - Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

Ivete Sangalo reage a pergunta invasiva sobre Marcelinho: 'Que meninas?'

1. Armários planejados como base do projeto

Os armários planejados são a base para um projeto funcional e bem organizado. Eles acomodam tudo o que precisa ser guardado e mantêm a circulação livre. Na cozinha , cada utensílio encontra seu lugar; em closets, roupas e acessórios ficam acessíveis e bem distribuídos; e em áreas sociais, portas discretas escondem louças, jogos de jantar e objetos que não precisam ficar expostos.

LEIA TAMBÉM

Conheça 5 filmes que chegam aos cinemas em setembro de 2025

Já ouviu falar no 'overtraining'? Saiba o que é e veja 6 dicas práticas para evitá-lo

Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

2. Integração entre tecnologia e estética

Para ambientes que concentram tecnologia, as caixas de conectividade e tomadas embutidas são indispensáveis. Elas permitem ligar eletrônicos e carregar dispositivos mantendo fios e cabos invisíveis em racks, escrivaninhas, aparadores ou mesas de apoio. “Esses detalhes fazem com que tecnologia e decoração convivam em harmonia, sem ruído visual”, comenta Thais Bontempi.

Portas camufladas em painéis de madeira otimizam o espaço e reforçam a sofisticação da marcenaria planejada (Projeto: Escritório Conectarq | Imagem: Guilherme Pucci)
Portas camufladas em painéis de madeira otimizam o espaço e reforçam a sofisticação da marcenaria planejada Crédito: Projeto: Escritório Conectarq | Imagem: Guilherme Pucci

3. Painéis em marcenaria e sofisticação

Outra solução que eleva o padrão do projeto são os painéis em marcenaria, com acabamento em bp ou lâmina de madeira natural. Eles criam uma base contínua, aquecem o ambiente e podem integrar portas camufladas para despensas, closets ou áreas de serviço. Essa continuidade visual transmite sensação de amplitude e reforça a sofisticação dos espaços.

4. Prateleiras para leveza e funcionalidade

As prateleiras equilibram funcionalidade e leveza. São perfeitas para expor livros, objetos afetivos e peças de design, além de ajudarem a setorizar ambientes de forma sutil. Quando planejadas em conjunto com a marcenaria fixa, criam ritmo visual e valorizam cada detalhe do décor.

5. Gavetas e compartimentos internos

Por fim, as gavetas e compartimentos internos sustentam a organização invisível que dá suporte à elegância do projeto. Divisórias bem planejadas em cozinhas, closets e áreas de serviço mantêm cada item em seu devido lugar, facilitando a rotina sem comprometer o visual.

Marcenaria sob medida como investimento em bem-estar

Para o Conectarq, a marcenaria sob medida é um investimento em bem-estar e longevidade do projeto. O uso de materiais de qualidade garante que móveis e revestimentos se mantenham bonitos e funcionais por muitos anos. “A marcenaria certa transforma a experiência de morar. Ela equilibra beleza e praticidade, valoriza cada ambiente e cria uma sensação de casa organizada, acolhedora e elegante”, conclui Mirella Fochi.

Por Taís Lopes

Mais recentes

Imagem - Confira 11 ativos e cuidados ideais para a pele madura

Confira 11 ativos e cuidados ideais para a pele madura
Imagem - Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango

Hora do almoço: 4 receitas fáceis e saudáveis com frango
Imagem - 5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

5 filmes e séries que estreiam na HBO Max em setembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua