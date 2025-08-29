Descubra de onde vem a fortuna dos 5 bilionários mais jovens do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:40
A revista Forbes divulgou na última quinta-feira (28) o ranking dos maiores bilionários do Brasil em 2025. A lista, que reúne 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, confirmou mais uma vez a presença de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, no topo.
Mas um detalhe chamou a atenção: entre os cinco bilionários mais jovens do país, todos têm a mesma fonte de riqueza - a fabricante catarinense de motores elétricos WEG, fundada em 1961 e hoje líder mundial no setor.
Pelo segundo ano consecutivo, a bilionária mais jovem do Brasil é Amelie Voigt Trejes, de apenas 20 anos. Neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da companhia, ela possui fortuna estimada em R$ 3,4 bilhões, ocupando a 121ª posição no ranking nacional e a segunda colocação entre os mais jovens do mundo - atrás apenas do alemão Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim.
5 bilionários mais jovens do Brasil
Embora muito jovens, todos os cinco compartilham a mesma herança: a participação acionária na WEG, que transformou seus fundadores em figuras centrais da indústria brasileira e agora garante às novas gerações um lugar de destaque entre os bilionários do país.