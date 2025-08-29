LISTA FORBES 2025

Descubra de onde vem a fortuna dos 5 bilionários mais jovens do Brasil

Os cinco herdeiros mais jovens da lista Forbes 2025 concentram bilhões em patrimônio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 12:40

Lívia Voigt, de 20 anos, é a segunda mais jovem bilionária da lista Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A revista Forbes divulgou na última quinta-feira (28) o ranking dos maiores bilionários do Brasil em 2025. A lista, que reúne 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão, confirmou mais uma vez a presença de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, no topo.

Mas um detalhe chamou a atenção: entre os cinco bilionários mais jovens do país, todos têm a mesma fonte de riqueza - a fabricante catarinense de motores elétricos WEG, fundada em 1961 e hoje líder mundial no setor.

Pelo segundo ano consecutivo, a bilionária mais jovem do Brasil é Amelie Voigt Trejes, de apenas 20 anos. Neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da companhia, ela possui fortuna estimada em R$ 3,4 bilhões, ocupando a 121ª posição no ranking nacional e a segunda colocação entre os mais jovens do mundo - atrás apenas do alemão Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim.

A seguir, confira quem são os cinco mais jovens bilionários do Brasil em 2025:

1. Amelie Voigt Trejes (20 anos)

Com patrimônio de R$ 3,4 bilhões, Amelie divide com os irmãos parte das ações herdadas da mãe, Cladis Voigt Trejes.



2. Lívia Voigt (20 anos) Prima de Amelie, Lívia é filha de Valsi Voigt. Sua fortuna chega a R$ 6,6 bilhões, o que a coloca na 60ª posição do ranking geral.

3. Felipe Voigt Trejes (20 anos)

Irmão gêmeo de Pedro, Felipe possui R$ 3,6 bilhões e aparece na 114ª posição da lista.



4. Pedro Voigt Trejes (20 anos)

Com o mesmo valor de patrimônio que o irmão gêmeo, Pedro também ocupa a 114ª posição.



5. Helena Marina da Silva Petry (23 anos)

Novidade no ranking deste ano, Helena é filha de Márcia da Silva Petry, herdeira de Eggon João da Silva, outro cofundador da WEG. Com patrimônio estimado em R$ 1,9 bilhão, ela ocupa a 199ª posição.

