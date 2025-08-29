NOVELA DAS 6

Estela desmaia ao encontrar Ernesto no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (29)

O capítulo desta sexta-feira promete intrigas, romance e momentos de pura tensão na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) desmaia quando vê Ernesto (Eriberto Leão) Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta sexta-feira (29), os acontecimentos de Êta Mundo Melhor! deixam os telespectadores ligados à novela das seis. Candinho pede que Dita se afaste, enquanto Asdrúbal alerta o amigo sobre a situação. Samir e Jasmin vão até Candinho para uma visita importante, enquanto Ernesto planeja um novo golpe e sugere que Zulma aja contra o protagonista.

No campo dos romances, Sabiá convida Zenaide para sair, mas Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela suas dúvidas entre os dois pretendentes. Medeia obriga Maria Divina a voltar à cozinha, e o desaparecimento de Anabela faz com que Estela busque a ajuda de Celso.

Em meio a mentiras e intrigas, Zulma finge estar apaixonada por Candinho, e Ernesto recebe informações sobre a procura de Sabiá. A tensão aumenta quando Ernesto encontra Anabela e Estela desmaia ao ver o vilão.