Estela desmaia ao encontrar Ernesto no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (29)

O capítulo desta sexta-feira promete intrigas, romance e momentos de pura tensão na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) desmaia quando vê Ernesto (Eriberto Leão) Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta sexta-feira (29), os acontecimentos de Êta Mundo Melhor! deixam os telespectadores ligados à novela das seis. Candinho pede que Dita se afaste, enquanto Asdrúbal alerta o amigo sobre a situação. Samir e Jasmin vão até Candinho para uma visita importante, enquanto Ernesto planeja um novo golpe e sugere que Zulma aja contra o protagonista.

No campo dos romances, Sabiá convida Zenaide para sair, mas Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela suas dúvidas entre os dois pretendentes. Medeia obriga Maria Divina a voltar à cozinha, e o desaparecimento de Anabela faz com que Estela busque a ajuda de Celso.

Em meio a mentiras e intrigas, Zulma finge estar apaixonada por Candinho, e Ernesto recebe informações sobre a procura de Sabiá. A tensão aumenta quando Ernesto encontra Anabela e Estela desmaia ao ver o vilão.

Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

