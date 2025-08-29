Acesse sua conta
Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Galã ficará na mira de antiga comparsa na trama

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:02

Abel (Tony Ramos) em Dona de Mim
Abel (Tony Ramos) morreu em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

"Dona de Mim" tem surpreendido com suas decisões sobre os personagens, como a morte de Abel (Tony Ramos) e a já prevista morte de sua mãe Rosa (Suely Franco). Nos próximos capítulos, uma cenas surpreendente colocará um personagem em perigo de morte iminente. Mas, Leo (Clara Moneke) salvará o rapaz nos próximos capítulos da novela das sete da Globo.

Segundo informações do site Notícias da TV, Marlon, personagem de Humberto Morais será alvo de vingança de seu ex-parceiro na polícia e sofrerá um atentado na trama. Após denunciar o policial por extorsão de comerciantes a corregedoria, o galã entrará na mira do homem.

Tudo ocorrerá quando Marlon encontrar Leo na frente de sua casa. Os dois vão desabafar sobre os problemas que estão enfrentando. “Parece que, a cada decepção que eu vivo na corporação, meu sonho morre um pouco. Eu sempre achei que ia mudar o mundo. Mas nessa queda de braço estou perdendo feio“, dirá o rapaz à protagonista.

Ela também terá muito sobre o que se abrir, já que ela terá sido incriminada por Jacques e perdido o emprego de babá. “Fui demitida. Me acusaram de furto. Furto! Você acredita? Naquela casa que eu dediquei tanto do meu amor pra Sofia [Elis Cabral]. Numa casa que acabei vivendo momentos tão importantes da minha vida. E saio assim, humilhada”, contará ela. 

É aí que Leo notará a aproximação de uma moto. Esperta, ela perceberá que um homem está se aproximando em alta velocidade e vindo para cima de Marlon e então se jogará sobre ele, impedindo o atropelamento e salvando a vila do galã. 

Jussara verá a cena e ficará atônita. “Eu achei que ia perder meu filho… Do mesmo jeito que perdi meu marido“, falará.“A senhora não me perdeu, mãe. Graças à Leo, eu estou aqui. Vivo”, celebrará Marlon.

Momentos depois, Alan (Hugo Resende) aparecerá e confirmará que o autor do atentado foi o ex-colega de Marlon na polícia. “Você e a Leo vão ter que me acompanhar até a delegacia. Além de corrupção, o Palmeira (nome do ator não divulgado) vai responder por tentativa de homicídio. Ele devia estar com muita raiva pra fazer essa trapalhada”, garantirá o capitão.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40. 

