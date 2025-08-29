NOVELA DAS 7

Outra morte em 'Dona de Mim'? Personagem sofre atentado em cena surpreendente

Galã ficará na mira de antiga comparsa na trama

Elis Freire

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:02

Abel (Tony Ramos) morreu em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / TV Globo

"Dona de Mim" tem surpreendido com suas decisões sobre os personagens, como a morte de Abel (Tony Ramos) e a já prevista morte de sua mãe Rosa (Suely Franco). Nos próximos capítulos, uma cenas surpreendente colocará um personagem em perigo de morte iminente. Mas, Leo (Clara Moneke) salvará o rapaz nos próximos capítulos da novela das sete da Globo.

Segundo informações do site Notícias da TV, Marlon, personagem de Humberto Morais será alvo de vingança de seu ex-parceiro na polícia e sofrerá um atentado na trama. Após denunciar o policial por extorsão de comerciantes a corregedoria, o galã entrará na mira do homem.

Marlon (Humberto Moraes) em "Dona de Mim" 1 de 5

Tudo ocorrerá quando Marlon encontrar Leo na frente de sua casa. Os dois vão desabafar sobre os problemas que estão enfrentando. “Parece que, a cada decepção que eu vivo na corporação, meu sonho morre um pouco. Eu sempre achei que ia mudar o mundo. Mas nessa queda de braço estou perdendo feio“, dirá o rapaz à protagonista.

Ela também terá muito sobre o que se abrir, já que ela terá sido incriminada por Jacques e perdido o emprego de babá. “Fui demitida. Me acusaram de furto. Furto! Você acredita? Naquela casa que eu dediquei tanto do meu amor pra Sofia [Elis Cabral]. Numa casa que acabei vivendo momentos tão importantes da minha vida. E saio assim, humilhada”, contará ela.

É aí que Leo notará a aproximação de uma moto. Esperta, ela perceberá que um homem está se aproximando em alta velocidade e vindo para cima de Marlon e então se jogará sobre ele, impedindo o atropelamento e salvando a vila do galã.

Jussara verá a cena e ficará atônita. “Eu achei que ia perder meu filho… Do mesmo jeito que perdi meu marido“, falará.“A senhora não me perdeu, mãe. Graças à Leo, eu estou aqui. Vivo”, celebrará Marlon.

Momentos depois, Alan (Hugo Resende) aparecerá e confirmará que o autor do atentado foi o ex-colega de Marlon na polícia. “Você e a Leo vão ter que me acompanhar até a delegacia. Além de corrupção, o Palmeira (nome do ator não divulgado) vai responder por tentativa de homicídio. Ele devia estar com muita raiva pra fazer essa trapalhada”, garantirá o capitão.