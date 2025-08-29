Acesse sua conta
É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

Evento terá workshop, talk show, entre outras programações

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:56

Evento liderado por descobridora de talentos percorre cidades do interior da Bahia
Evento liderado por descobridora de talentos percorre cidades do interior da Bahia Crédito: Divulgação e Redes Sociais

Neste sábado (30), a Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Camilo Jesus, em Vitória da Conquista, recebe um evento totalmente gratuito com workshop, talk show, entre outras atividades, para a descoberta de novos talentos no mundo da moda. O evento começa às 10h.

As inscrições podem ser realizadas através do Instagram @monicamotaoficial ou pelo WhatsApp (71) 984785603. O evento é realizado pela Model Club Agency, liderado pela scouter Monica Mota, que realiza mais uma edição do projeto que promete transformar jovens anônimos em protagonistas da moda e da publicidade mundial. O projeto já passou por várias outras cidades do interior da Bahia, como Feira de Santana, Camaçari, Ribeira do Pombal e outras.

O evento terá três modalidades de experiências: workshop prático, talk show inspirador e seletiva de modelos, tudo sob a curadoria de Monica Mota, que já revelou dezenas de talentos que hoje brilham em campanhas e passarelas internacionais. Uma delas é Josefa Santos, descoberta na zona rural de Ribeira do Pombal e que já desfilou para grifes internacionais na Semana de Moda de Paris.

Josefa Santos é um dos exemplos de descoberta
Josefa Santos é um dos exemplos de descoberta Crédito: Reprodução | Zé Takahashi

Da Europa a Ásia, os modelos descobertos por Monica já realizaram trabalhos para marcas globais como L'Oréal, Armani, Louboutin, Calvin Klein e Vogue Itália.

Evento acontece neste sábado
Evento acontece neste sábado Crédito: Divulgação

Serviço

O que: Workshop + Talk Show + Seletiva de Modelos

Quando: 30 de agosto de 2025 (sábado) às 10h (é recomendado chegar com antecedência)

Onde: Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima

Entrada: Gratuita

Inscrições: via Instagram @monicamotaoficial ou pelo WhatsApp (71) 984785603

