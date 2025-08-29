OPORTUNIDADE!

É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

Evento terá workshop, talk show, entre outras programações

Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:56

Evento liderado por descobridora de talentos percorre cidades do interior da Bahia Crédito: Divulgação e Redes Sociais

Neste sábado (30), a Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Camilo Jesus, em Vitória da Conquista, recebe um evento totalmente gratuito com workshop, talk show, entre outras atividades, para a descoberta de novos talentos no mundo da moda. O evento começa às 10h.

As inscrições podem ser realizadas através do Instagram @monicamotaoficial ou pelo WhatsApp (71) 984785603. O evento é realizado pela Model Club Agency, liderado pela scouter Monica Mota, que realiza mais uma edição do projeto que promete transformar jovens anônimos em protagonistas da moda e da publicidade mundial. O projeto já passou por várias outras cidades do interior da Bahia, como Feira de Santana, Camaçari, Ribeira do Pombal e outras.

O evento terá três modalidades de experiências: workshop prático, talk show inspirador e seletiva de modelos, tudo sob a curadoria de Monica Mota, que já revelou dezenas de talentos que hoje brilham em campanhas e passarelas internacionais. Uma delas é Josefa Santos, descoberta na zona rural de Ribeira do Pombal e que já desfilou para grifes internacionais na Semana de Moda de Paris.

Josefa Santos é um dos exemplos de descoberta Crédito: Reprodução | Zé Takahashi

Da Europa a Ásia, os modelos descobertos por Monica já realizaram trabalhos para marcas globais como L'Oréal, Armani, Louboutin, Calvin Klein e Vogue Itália.

Evento acontece neste sábado Crédito: Divulgação

Serviço

O que: Workshop + Talk Show + Seletiva de Modelos

Quando: 30 de agosto de 2025 (sábado) às 10h (é recomendado chegar com antecedência)

Onde: Sala de Espetáculos do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima

Entrada: Gratuita