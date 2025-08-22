ARTE

Projeto abre 140 vagas gratuitas para aulas de violão, teclado e moda em Salvador

Inscrição é online

Esther Morais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:52

Projeto Axé abre inscrições para 140 vagas em Cursos Arteducativos gratuitos em Salvador Crédito: Divulgação

O Projeto Axé está com inscrições abertas para os cursos arteducativos gratuitos de iniciação em Estamparia Criativa, Flauta, Moda Sustentável, Teclado e Violão. As atividades acontecem nos turnos matutino e vespertino, na Unidade de Arteducação do Pelourinho, em Salvador.

Os cursos têm duração de quatro meses, com aulas três vezes por semana. Ao todo, estão sendo disponibilizadas cerca de 140 vagas. Os interessados devem ter entre 14 e 20 anos, estar em situação de vulnerabilidade social, possuir inscrição no CadÚnico e estar estudando regularmente ou já ter concluído o Ensino Médio.

Os instrumentos e materiais arteducativos para a realização das aulas serão disponibilizados pelo Projeto Axé.

As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de setembro, por meio do formulário online. Após o cadastro, os documentos solicitados devem ser enviados via WhatsApp para o número (71) 99159-4923. As aulas têm início previsto para 08 de setembro e a lista de selecionados será divulgada no perfil do Projeto Axé no Instagram (@projetoaxe) no dia 05 de setembro.

Fundado em 1990 pelo advogado italiano Cesare de Florio La Rocca, o Projeto Axé é uma organização da sociedade civil que consolidou a arteducação como método de educação social, utilizando a arte como linguagem central de mediação entre educadores e educandos, promovendo dignidade, autonomia e protagonismo aos sujeitos atendidos.

Serviço

O quê: Cursos Arteducativos do Projeto Axé

Inscrições: 18 de agosto a 04 de setembro

Onde: Unidade de Arteducação do Pelourinho – Rua das Laranjeiras, 11 (próximo ao Hostel Laranjeiras e ao Restaurante Alaíde do Feijão)