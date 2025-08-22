OPORTUNIDADE

Emprego: SIMM tem 171 vagas com salários de até R$ 5 mil para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 05:45

Carteira de Trabalho Digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 171 vagas de trabalho para esta sexta-feira (22) em Salvador. A seleção inclui cargos como enfermeiro, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, repositor, conferente de logística, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

Vagas do SIMM para Salvador 1 de 12

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.