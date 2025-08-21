Salários de até R$ 27 mil e 80 vagas: Sefaz divulga lista de aprovados em concurso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:18
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Piauí divulgou, nesta quarta-feira (20), o resultado preliminar da primeira fase do concurso público com vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Analista do Tesouro, Agente de Tributos e Analista Governamental. Os salários são de R$ 10 mil para Agente de Tributos; de R$ 18,6 mil para Analista do Tesouro Estadual; de R$ 19,2 mil para Auditor Governamental; e R$ 27,6 mil para Auditor Fiscal da Fazenda Estadual.
A lista com os nomes dos candidatos pode ser consultada no site da banca organizadora responsável pelo certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O resultado informa as notas obtidas pelos participantes e abre prazo para a interposição de recursos, conforme previsto no edital.
A lista de nomes aprovados também foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição suplementar desta quarta-feira.
Os candidatos aprovados na primeira etapa avançam para a prova discursiva, marcada para o dia 21 de setembro. A etapa seguinte é a apresentação de títulos, que acontece entre os dias 11 e 15 de dezembro. O concurso tem como objetivo reforçar o quadro técnico da Sefaz-PI e assegurar a continuidade do processo de modernização da gestão fiscal do Estado.