RESULTADO

Salários de até R$ 27 mil e 80 vagas: Sefaz divulga lista de aprovados em concurso

Candidatos aprovados na primeira etapa avançam para prova discursiva, que será aplicada em 21 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:18

Secretaria da Fazenda (Sefaz-PI) Crédito: Reprodução/Secretaria da Fazenda (Sefaz-PI)

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Piauí divulgou, nesta quarta-feira (20), o resultado preliminar da primeira fase do concurso público com vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Analista do Tesouro, Agente de Tributos e Analista Governamental. Os salários são de R$ 10 mil para Agente de Tributos; de R$ 18,6 mil para Analista do Tesouro Estadual; de R$ 19,2 mil para Auditor Governamental; e R$ 27,6 mil para Auditor Fiscal da Fazenda Estadual.

A lista com os nomes dos candidatos pode ser consultada no site da banca organizadora responsável pelo certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O resultado informa as notas obtidas pelos participantes e abre prazo para a interposição de recursos, conforme previsto no edital.