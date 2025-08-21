Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 27 mil e 80 vagas: Sefaz divulga lista de aprovados em concurso

Candidatos aprovados na primeira etapa avançam para prova discursiva, que será aplicada em 21 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:18

Secretaria da Fazenda (Sefaz-PI)
Secretaria da Fazenda (Sefaz-PI) Crédito: Reprodução/Secretaria da Fazenda (Sefaz-PI)

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Piauí divulgou, nesta quarta-feira (20), o resultado preliminar da primeira fase do concurso público com vagas para os cargos de Auditor Fiscal, Analista do Tesouro, Agente de Tributos e Analista Governamental. Os salários são de R$ 10 mil para Agente de Tributos; de R$ 18,6 mil para Analista do Tesouro Estadual; de R$ 19,2 mil para Auditor Governamental; e R$ 27,6 mil para Auditor Fiscal da Fazenda Estadual.

A lista com os nomes dos candidatos pode ser consultada no site da banca organizadora responsável pelo certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC). O resultado informa as notas obtidas pelos participantes e abre prazo para a interposição de recursos, conforme previsto no edital.

Leia mais

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

A lista de nomes aprovados também foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição suplementar desta quarta-feira. 

Os candidatos aprovados na primeira etapa avançam para a prova discursiva, marcada para o dia 21 de setembro. A etapa seguinte é a apresentação de títulos, que acontece entre os dias 11 e 15 de dezembro. O concurso tem como objetivo reforçar o quadro técnico da Sefaz-PI e assegurar a continuidade do processo de modernização da gestão fiscal do Estado.

Mais recentes

Imagem - Instituto Federal abre vagas para professor com salários de até R$ 7,9 mil

Instituto Federal abre vagas para professor com salários de até R$ 7,9 mil
Imagem - Nova subestação vai beneficiar mais de 400 mil pessoas

Nova subestação vai beneficiar mais de 400 mil pessoas
Imagem - Universidade anuncia concurso com 72 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

Universidade anuncia concurso com 72 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

MAIS LIDAS

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
01

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
02

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz
03

McDonald’s faz parceria global com o BTS e lança bonecos TinyTAN no McLanche Feliz

Imagem - Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda
04

Ex-apresentadora da TV Bahia anuncia novo rumo, agora no mundo da moda