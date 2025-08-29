Acesse sua conta
Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é

Namorada de surfista também é musa de escola de samba e empresária

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16:31

Medina asusmiu relacionamento nas redes
Medina asusmiu relacionamento nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O surfista Gabriel Medina assumiu relacionamento com influenciadora digital nesta quinta-feira (28). Ambos publicaram fotos nas redes sociais, onde passam as férias, na Penísula de Maraú, no litoral da Bahia.

Gabriel Medina

1 de 9
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais

A influencer Isabella Arantes é assistente de palco no programa Domingo Legal, do SBT. Isabella também é dona de uma marca de biquínis, que já acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram.

Isabella tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, em que compartilha conteúdos voltados para sua rotina, beleza e looks, além de alimentação e academia. A influenciadora também tem diversas fotos nos ensaios e desfiles da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, agremiação em que ocupa o posto de musa.

A dançarina também já fez parte do balé do Domingão do Faustão, na TV Globo. Isabella também foi noiva do cantor Zé Felipe, em 2019, o que despertou a curiosidade dos fãs do ex-casal formado pelo sertanejo e Virginia Fonseca, que terminaram o relacionamento neste ano.

Os dois estavam juntos desde de 2020, e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Assim que o relacionamento de Isabella com Zé terminou, o artista engatou o namoro com Virginia.

