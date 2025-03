NOVO ROMANCE?

Gabriel Medina ignora fãs, mas conversa ao pé do ouvido com morena na Sapucaí

Surfista esteve em um camarote para curtir o Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro

Gabriel Medina decidiu aproveitar o último dia do Carnaval do Rio de Janeiro. O surfista esteve em um camarote na Marquês de Sapucaí para assistir o Desfile das Campeãs, entre a noite de sábado (8) e madrugada de domingo (9). Ele ganhou os holofotes ao chegar no local e posou para fotos. Mas não teria sido muito simpático.>

Por outro lado, o surfista foi fotografado conversando ao pé do ouvido com uma morena no camarote. A imagem foi divulgada pelo jornal Extra, que não deu mais detalhes sobre a mulher. Depois de aproveitar o desfile na Sapucaí, Medina curtiu um dia de sol na Praia de São Conrado com Bruninho, jogador de vôlei, e outros amigos.>