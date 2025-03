CRITICOU

'Lesão não impediu Neymar de ir ao Carnaval', alfineta jornalista

Camisa 10 foi ausência na eliminação do Santos no Campeonato Paulista

A ausência de Neymar na eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista foi criticada por Renato Maurício Prado. O jornalista relembrou a ida do atacante à Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro, há uma semana. O camisa 10 sentiu desconforto na coxa esquerda e só assistiu do banco a derrota para o Corinthians no domingo (9), que culminou na despedida do Peixe no estadual. >