PAULISTÃO

Neymar desabafa após ausência na eliminação do Santos: 'Queria estar em campo'

Camisa 10 explicou o motivo para ter ficado de fora da partida contra o Corinthians

A eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista teve uma ausência marcante: Neymar. O astro assistiu ao jogo contra o Corinthians do banco de reservas, por não ter condições físicas de ir a campo. Após a derrota do Peixe por 2x1, o camisa 10 fez um desabafo nas redes sociais e explicou o motivo de não ter atuado.>