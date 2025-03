ZAGA DO LEÃO

Defesa estruturada: confira qual é o ranking de zagueiros menos vazados do Vitória

Em 17 partidas disputadas na temporada, o elenco rubro-negro teve as redes vazadas apenas nove vezes em 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de março de 2025 às 09:00

Edu é o zagueiro com menos gols tomados por partida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após confirmar a vaga na final do Campeonato Baiano ao vencer o Atlético de Alagoinhas por 3x0, o Vitória vai encarar uma sequência pesada até o final de março, já que terá pouco tempo de treino para confrontos importantes por quatro competições. São elas: Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Para conseguir terminar o mês mantendo a invencibilidade, uma defesa sólida é um dos fatores que pode contribuir para o feito.>

Em 17 partidas disputadas na temporada, o elenco rubro-negro teve as redes vazadas apenas nove vezes em 2025. Além disso, foram mais nove confrontos onde o Leão saiu de campo sem sofrer gols, como na partida de volta das semifinais do Campeonato Baiano. O rendimento da defesa rubro-negra deixou o clube como a atual melhor defesa do Baianão, com apenas quatro tentos concedidos.>

Para montar a dupla (ou trinca) de zaga que defende o gol rubro-negro, o técnico Thiago Carpini conta com seis opções disponíveis no elenco principal. São eles: Neris, Camutanga, Edu, Kauan, Zé Marcos e Lucas Halter. O comandante do Leão começou a temporada com mais jogadores para a posição, mas perdeu o capitão Wagner Leonardo e o polivalente Caio Vinícius na última janela, além de não contar com Bruno Uvini.>

Considerando a média dos zagueiros com menos gols sofridos em campo, o remanescente Edu é quem lidera a lista entre os defensores do Leão. Titular contra o Atlético de Alagoinhas, o camisa 43 sofreu apenas 2 gols em 8 partidas, média de 0,25 gol/jogo. Apesar do novato Lucas Halter também ter visto o time ser vazado em duas oportunidades, a média do jogador é de 0,40 gol/jogo, já que entrou em menos confrontos.>

Outro reforço do Leão para a temporada, Zé Marcos aparece na segunda posição, com apenas 0,38 gol/jogo. Dupla titular na campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, Neris e Wagner Leonardo aparecem entre os últimos no ranking. O camisa 77 tem 0,63 gol/jogo, enquanto o ex-zagueiro do Vitória deixou o clube com um gol tomado por partida. Camutanga e Kauan não foram considerados por terem apenas uma aparição na temporada.>

Líder na estatística dentre os defensores rubro-negros, o zagueiro Edu celebrou o bom momento defensivo da equipe na temporada e reforçou a importância da sequência que vem ganhando.>

"Desde que cheguei ao Vitória, venho tendo minutagem, evoluindo e ganhando confiança. Eu vejo isso sendo refletido dentro de campo, no momento que estamos vivendo como setor defensivo. A defesa tem sido um dos pilares da nossa campanha, e o fato de estarmos há mais de 20 jogos invictos, com apenas nove gols sofridos na temporada, mostra a força do grupo. O torcedor e o treinador confiam na equipe, independentemente da formação, e essa competitividade interna, com a rotação do elenco, tem sido fundamental para manter o alto nível em todos os torneios", deu o recado.>

No Vitória desde o segundo semestre de 2024, o camisa 43 foi conquistando o seu espaço no time. Na temporada, chegou a sua 8ª participação, com sete vitórias, um empate e dois gols sofridos enquanto estava em campo em jogos em que atuou. Além disso, lidera o ranking de cortes por partida, com uma média de 3.8 ações por jogo. >

Com o Bahia se classificando para a final do Campeonato Baiano, o zagueiro pode disputar o seu terceiro clássico Ba-Vi no próximo final de semana. Feliz pela ida do Leão aos últimos jogos da competição, o jogador definiu o confronto como mais uma oportunidade de testar a equipe em um jogo de maior nível. Antes, o Vitória entra em campo na quarta-feira (12), para enfrentar o Náutico. O jogo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, começa às 19h.>

“Nós merecemos a classificação. Todo jogador gosta de disputar uma final, viver o clima de decisão, e vamos até o fim na luta pelo título. Chegamos nessa decisão com mérito, invictos, jogando bem e impondo nosso estilo de jogo. Agora é continuar evoluindo o trabalho. Seguir focado, trabalhando forte para manter o título do campeonato com o Vitória e conquistar o meu primeiro com esse camisa", finalizou.>

Média de gols sofridos por jogos dos zagueiros do Vitória (com o atleta em campo):