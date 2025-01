OPÇÕES PARA CARPINI

Elenco principal do Vitória conta com 29 jogadores; veja a lista

Leão contratou dez atletas para 2025 e busca mais reforços

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 20:26

Wellington Rato é um dos reforços que se apresentou nesta quarta-feira (8) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória treinou nesta quarta-feira (8) com a volta do restante do elenco e a presença dos contratados para se juntar à preparação para as cinco competições de 2025. Ao todo, o Leão disputará cinco torneios: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

Para encarar a maratona de jogos, o rubro-negro manteve a base do time que disputou o último Brasileirão e conseguiu conquistar a classificação para a competição internacional. Ao todo, são 18 atletas remanescentes.

Após o fim do Campeonato Brasileiro, a direção do clube renovou os contratos de Raul Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Carlos Eduardo. Além do quarteto, o zagueiro Caio Vinícius teve o vínculo estendido até o final do Campeonato Baiano para reforçar a equipe treinada por Thiago Carpini.

Na última sexta-feira (3), o grupo um se apresentou com jogadores com menos minutagem na Série A, garotos da base pedidos pelo treinador do Vitória e cinco contratações, como Ronald, Claudinho, Zé Marcos, Bruno Xavier e Thiaguinho. Nesta quarta-feira (8), o goleiro Lucas Arcanjo e o capitão Wagner Leonardo voltaram à Toca do Leão.

Entre os "velhos conhecidos", o volante Dionísio voltou de empréstimo junto ao Brusque e é mais uma das opções para o comandante do Leão. O jogador foi peça fundamental na campanha na Série C em 2022 e marcou seu único gol pelo clube contra o Paysandu, partida que sacramentou o acesso.

O grupo ganhou também mais quatro reforços nesta segunda reapresentação. O atacante Wellington Rato e o volante Val Soares, além do goleiro Gabriel Vasconcelos e o ponta Fabrício, que chega ao Leão do Levante, da Espanha. A diretoria rubro-negra ainda está no mercado em busca de ao menos três atletas. A prioridade do Leão é a de contratar um centroavante, um atacante de beirada e um meia.

Com a presença daqueles que se apresentaram na última semana, o Vitória inicia a temporada neste sábado (11), quando recebe o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O jogo tem início marcado para às 16h.

Confira o elenco atual do Vitória:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Gabriel Vasconcelos e Alexandre Fintelman;

Laterais: Raul Cáceres, Claudinho, Hugo e Lucas Esteves;

Zagueiros: Caio Vinícius, Zé Marcos, Neris, Edu, Camutanga e Wagner Leonardo;

Volantes: Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Thiaguinho, Ronald, Val Soares, Dionísio, Léo Naldi;

Meias: Matheuzinho e Pablo;