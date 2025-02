NOVO TRICOLOR

Indireta? Após deixar o Vitória, Wagner Leonardo fala em 'retorno a um time grande'

Ex-zagueiro do Leão foi apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira (18)

O Vitória anunciou a venda do capitão Wagner Leonardo para o Grêmio por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na cotação atual, por 80% do jogador. O Leão permanece com 20% dos direitos econômicos do atleta.>