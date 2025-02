FOCADO E MOTIVADO

Com 100% de aproveitamento no Vitória, Carlinhos mira manter liderança da Copa do Nordeste

O novo camisa 99 do Leão tem um gol marcado em três jogos pelo Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 20:21

Carlinhos ainda não perdeu com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Três jogos, três vitórias e um gol marcado. Tudo isso num intervalo curto de oito dias. O cartão de visita do atacante Carlinhos com a camisa do Vitória está sendo positivo. O jogador chegou por empréstimo de um ano junto ao Flamengo e estreou no Leão já balançando as redes. Com um novo confronto à vista, o atleta também mira a manutenção da liderança da Copa do Nordeste.>

O camisa 99 destacou a importância do bom começo com a camisa do Vitória. “Sem dúvida foi algo fundamental ter iniciado com esses 100% de aproveitamento e já marcando gol, pois aumenta a minha confiança. Fico mais seguro para desenvolver o meu futebol e ir conquistando o meu espaço na equipe”, destacou o atacante.>

Com um ponto a mais que o rival desta quarta-feira (19), Carlinhos sabe da importância de sair do solo cearense com um resultado positivo diante do Fortaleza. “Sabemos a qualidade. O público presente acompanhará um grande jogo. Dois times da Série A e que disputam a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste. Não temos muito tempo de trabalho até a partida, mas, certamente, vamos aproveitar ao máximo esse período de preparação com intuito de termos uma grande atuação e consequentemente nos mantermos na ponta da tabela”, concluiu.>