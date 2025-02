HAJA VIAGEM

Após sete jogos seguidos em Salvador, Vitória encara maratona fora de casa

Rubro-negro vai precisar viajar três vezes em um intervalo de uma semana

Após uma série com sete jogos seguidos realizados em Salvador, o Vitória vai voltar a arrumar as malas nesta terça-feira (18) para enfrentar o Fortaleza. Desacostumado com o ritmo das viagens, o Rubro-negro tem como destino a capital cearense, mas ainda terá pela frente outros dois confrontos fora de casa em sequência.>

O jogo contra a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda é válido pela Copa do Nordeste e começa às 21h30. Após o embate diante do Leão do Pici, os rubro-negros voltam ao Campeonato Baiano para enfrentar o Atlético de Alagoinhas no estádio Carneirão. A partida ocorre no próximo domingo (22), a partir das 18h30.>