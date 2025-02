É CAMPEÃO

Vitória vence Ba-Vi e conquista primeiro título do basquete em 2025

O Leão venceu a final do torneio 3x3 contra o Esquadrão por 12 a 9

Nem só de futebol vive o Esporte Clube Vitória. Neste domingo (16), o basquete rubro-negro conquistou o seu primeiro título em 2025. O Leão venceu a final do torneio 3x3 contra o Bahia, durante o desafio do Verão Costa a Costa Salvador, na praia da Boca do Rio. >