ZAGUEIRO APRESENTADO

Em apresentação, Neris revela motivação para se juntar ao Vitória: ‘Projeto vencedor’

Novo defensor do Leão estreou diante do Palmeiras com uma vitória fora de casa

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de julho de 2024 às 16:36

No Vitória, Neris vai utilizar a camisa 77 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com as lesões dos zagueiros do elenco, o Vitória foi ao mercado para buscar um novo reforço para a defesa. Na última semana, Hueglo Neris foi confirmado como novo jogador do Leão e já fez sua estreia contra o Palmeiras, no último sábado (27). Em sua apresentação, o atleta revelou que o projeto do clube despertou o seu interesse.

"Quando eu fiquei sabendo do interesse do Vitória, o Carpini entrou em contato comigo. A gente teve uma boa conversa. Então ele me falou um pouco do projeto do clube, um projeto que é um projeto vencedor e me chamou atenção. Despertou interesse não só pelo projeto, mas pela grandeza do clube. Eu que já vim algumas vezes aqui sei da grandeza, do quão difícil é jogar aqui no Barradão. Então foi muito rápido e não foi difícil tomar essa decisão. Foi bem fácil e estou muito feliz pela decisão tomada", iniciou.

O zagueiro também negou que a oportunidade de ter mais minutagem no Campeonato Brasileiro foi um fator determinante para sua decisão de se juntar ao elenco do Vitória. Neris voltou a afirmar sobre a atratividade do projeto oferecido pelo clube. "Eu não não vejo assim, é o projeto que o clube vem planejando com grande visão que me chamou atenção, porque a posição que o Vitória se encontra hoje, se você olhar os jogos que eles vêm apresentando no decorrer da competição, são jogos de alto nível. Isso é o Campeonato Brasileiro, uma competição muito difícil, mas eu acredito muito que nesse segundo turno a gente vai fazer grandes jogos e se safar dessa situação ruim", respondeu.

Com pouco tempo “de casa”, os primeiros dias de Neris no Barradão não poderiam ser melhores. Primeiro jogo como titular e uma vitória fora de casa contra o atual campeão da Série A. Nos treinamentos, o defensor tem a companhia de outro companheiro do Cruzeiro, o volante Filipe Machado. Segundo Neris, ele ainda está conhecendo os novos colegas, mas a recepção fez o zagueiro se sentir em casa.

Com Camutanga e Bruno Uvini lesionados, a tendência é de que Neris se mantenha como um dos titulares do Leão na partida contra o Cuiabá, que acontece no sábado (3). Ele vai ter a concorrência de Edu, zagueiro contratado junto ao Goiás. No entanto, o desempenho na estreia agradou aos torcedores do Vitória. Agora, para se credenciar entre os titulares, Neris confia na própria dedicação.

"Diariamente, eu sempre procuro me preparar nos treinamentos da melhor maneira possível junto com os companheiros buscando entender o que o professor pede. É dessa maneira que eu vou me preparar e me dedicar para quando for jogar, apresentar o melhor trabalho possível", explicou.

Veja outros tópicos da coletiva de Neris:

Jogar ao lado de Wagner Leonardo

"É um grande líder. Todos sabem que é um jogador que orienta bastante, então facilitou muito para mim. Não é fácil chegar, fazer dois treinos e já ir direto para uma uma partida do nível que foi, mas ele não só me ajudou, como ajudou toda a equipe. Não vejo problema algum [com disputar posição], vou me dedicar diariamente para conquistar meu espaço e, consequentemente, a posição".

Perspectiva para o campeonato