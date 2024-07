ATÉ 2026

Vitória oficializa contratações de Neris e Machado em definitivo

O Vitória anunciou oficialmente as contratações do zagueiro Hueglo Neris e do volante Filipe Machado nesta sexta-feira (26), através das redes sociais. Os dois jogadores já treinaram com o restante do elenco no Barradão e aguardam os nomes saírem no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrearem com a camisa do Leão. Ambos assinaram contrato até o final de 2026.