FUGIR DA QUEDA

Primeiro turno do Vitória termina com pontuação menor que em anos de rebaixamento na Série A

Com quatro vitórias e três empates, o Leão fez 15 pontos nos primeiros 19 jogos do Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de julho de 2024 às 05:00

Derrota para o Flamengo marcou final do primeiro turno para o Vitória Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A derrota para o Flamengo na noite desta quarta-feira (24) foi a última partida do Vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro fechou a metade inicial do torneio com quatro triunfos, três empates e 12 derrotas, somando 15 pontos. Na 18ª posição na tabela, o Leão faz uma campanha tão ruim quanto nos anos de rebaixamento do clube.

Das quatro vezes em que o Vitória terminou a Série A entre os últimos colocados, apenas em 2014 que o time não pontuou mais que a atual temporada ao fim do primeiro turno. Nas duas edições, a equipe somou os mesmos 15 pontos - mas, há dez anos, foram menos derrotas e mais empates. Naquela edição de 2014, foram três vitórias, seis empates e 10 derrotas - duas a menos que em 2024. Na época, o clube era o lanterna do Brasileirão e acabou o ano com 37 pontos, em 17º.

Já em 2018, última vez que a equipe havia disputado a primeira divisão, a metade inicial acabou com 19 pontos somados. Foram cinco vitórias, quatro empates e 10 derrotas. A campanha colocou o Vitória na 17ª colocação - e em 19º ao fim do Brasileirão.

Dentre os anos de rebaixamento, o Vitória fez o seu melhor turno inicial em 2010, quando conquistou 22 pontos. A marca foi alcançada após vencer cinco vezes, empatar sete e perder outros cinco jogos. O aproveitamento colocou o time na 15ª colocação ao fim das 19 primeiras rodadas, melhor posição entre as temporadas citadas. No entanto, o rubro-negro não conseguiu manter o desempenho e terminou o campeonato em 17º, com 42 pontos.