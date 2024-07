TURNO FINALIZADO

Após derrota, Carpini cobra equipe por perder chance de pontuar: 'Ser mais cascudos'

Técnico do Leão lamentou revés, mas destacou que o Campeonato Brasileiro ainda não acabou

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de julho de 2024 às 06:00

Thiago Carpini lamentou a quarta derrota seguida na Série A Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Depois do atacante Everaldo pedir desculpas à torcida do Vitória pela quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini lamentou o resultado negativo contra o Flamengo. O treinador, apesar de reconhecer a boa partida do Leão contra o clube carioca, cobrou o elenco pela chance perdida de pontuar.

"Sigo na mesma linha. Um campeonato de pontos corridos que tem essa dificuldade, nós temos que continuar pontuando. Principalmente contra equipes deste nível. O que pode me deixar um pouco alegre é termos voltado a ser a equipe de antes, diferente de contra Grêmio e Fortaleza. É o suficiente? Não, mas essas coisas a gente corrige. A gente sofre mais gols por tomadas de decisões erradas e falta de iniciativa nossa. Isso me incomoda. Os dois gols hoje [foram assim]. Tivemos a oportunidade de controlar a jogada e parar o jogo, mas são coisas que fogem do nosso controle. Precisamos continuar trabalhando e voltar a pontuar", iniciou.

O treinador do Leão também comentou sobre o gol sofrido nos minutos finais da partida. Para ele, faltou inteligência ao time de reconhecer que, naquele momento, era preciso segurar o empate. "É a tomada de decisão do atleta. Tomamos o gol no final e chamei a linha defensiva. Precisamos entender que um ponto é importante, mas a tomada de decisão é do atleta. Não foi culpa só do Wagner. Tivemos oportunidade de matar a jogada ou até trocar o ponto por uma expulsão. Eu não entro em campo para dar porrada em jogador. O Wagner nos ajudou muito no campeonato. Faltou maturidade, inteligência e equilíbrio. O campeonato não termina hoje. A gente precisa ser mais cascudo e isso passa pelas nossas lideranças", disse.

Importantes no elenco do Vitória, Osvaldo e Matheuzinho voltaram a iniciar como titulares juntos e tiveram desempenhos elogiados pelo comandante da equipe. O camisa 11 foi a principal válvula de escape do Leão no primeiro tempo, enquanto o meia foi fundamental na jogada que terminou com o gol do rubro-negro baiano.

"[Foram] bem, assim como outros setores funcionaram bem. A volta do Osvaldo nos dá segurança. Apesar da idade, é um cara lúcido com e sem a bola, cumpre as funções e nos ajuda. O Matheuzinho fez um jogo muito bom, assim como ele vem fazendo, mesmo além do seu limite. Ele flutua de fora para dentro, é meia o tempo todo. Eu gostaria de fazer situações diferentes, de jogar de forma diferente, mas temos que reconhecer nossas limitações. O Matheuzinho vem nos ajudando muito. Chateado de não conseguir um ponto, deixamos escapar novamente", falou.

Antes do jogo contra o Flamengo, o Vitória anunciou a contratação do atacante Carlos Eduardo. Além dele, a direção do clube negocia com mais quatro nomes para reforçar o elenco comandado por Carpini: Edu, Neris, Machado e Matheus Davó. Perguntado sobre a responsabilidade dos novos reforços em ajudar o Leão, o treinador deixou claro que as contratações não podem assumir totalmente esse compromisso.

"A garantia não é dos que estão chegando, mas de todo o Vitória. Ainda precisamos de mais reforços. Conseguimos controlar a situação da linha defensiva, mas a parte ofensiva é muito aquém do que imaginávamos. Importante não colocar a responsabilidade nesses que chegam, é preciso dividir. Sabemos que vamos ter dificuldade e os que vem, chegam para dividir esse peso e não assumir a responsabilidade", respondeu.