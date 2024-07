SÉRIE A

Com gol no fim, Vitória é superado pelo Flamengo dentro do Barradão

Arrascaeta e Carlinhos marcaram para o Flamengo; Everaldo fez o gol do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de julho de 2024 às 21:57

Vitória perde a quarta partida seguida no Brasileirão Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Vibrando pelas arquibancadas do Barradão, as camisas vermelhas e pretas lotaram o estádio com a festa de duas torcidas que compartilham as mesmas cores, mas lutam por diferentes objetivos. Dentro de casa, o Vitória contou com apoio mesmo após vencer apenas dois em oito jogos. Ao final da partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta e Carlinhos foram os responsáveis por levar os três pontos ao Rio de Janeiro e deixar os torcedores do Flamengo com um sorriso estampado no rosto com o 2x1.

Com a derrota, o Vitória continua com os mesmos 15 pontos e termina o dia ainda como o 17ª colocado do Brasileirão. Nesta rodada, apenas o Grêmio - que joga contra o Corinthians nesta quinta-feira (25) - pode superar a equipe baiana. Mesmo com a sexta derrota dentro de casa, o Vitória não poderá se abater, já que enfrenta o Palmeiras no sábado (27), a partir das 19h, no Allianz Parque.

O JOGO

O início da partida foi um reflexo do cenário montado pela estratégia dos dois treinadores. Enquanto o Vitória de Thiago Carpini baixou as linhas de marcação e esperou o Flamengo jogar, o time de Tite buscou explorar a qualidade do meio de campo para construir espaços dentro da defesa adversária. No entanto, o Leão mostrou um comportamento mais propositivo em relação aos últimos jogos. Quando a equipe conseguia avançar, era através de triangulações.

Os visitantes foram tomando o controle da posse de bola, mostrando tranquilidade para circular o jogo e criar situações de perigo, que eram bloqueadas pelos baianos. Ofensivamente, o Vitória mostrou dificuldade para conseguir construir jogadas. Quando roubava a bola, o time demorava e o Flamengo rapidamente conseguia se recompor. A primeira descida dos mandantes aconteceu somente aos 15 minutos, quando Lepo chegou à linha de fundo e cruzou para Alerrandro.

Apesar do aparente domínio, os visitantes não conseguiam traduzir a maior posse em jogadas de perigo. O primeiro tempo como um todo não contou com muitos lances para tirar o zero do marcador. Com um Flamengo bem postado dentro de campo e com o controle, a válvula de escape do Vitória foi Osvaldo. O camisa 11 conseguia usar da velocidade para levar vantagem.

O cenário truncado visto foi quebrado perto do final dos primeiros 45 minutos. Se a defesa do Leão estava bem postada, a solução encontrada foi a jogada individual. Aos 38 minutos, Gerson progrediu pelo meio e achou Arrascaeta sem marcação pelo lado do campo. O uruguaio partiu para cima de Lepo e tirou o marcador do lance. Na sequência, o camisa 14 do Flamengo chutou forte e a bola balançou as redes depois de desviar em Wagner Leonardo: 1x0 Flamengo.

Com a volta dos times do vestiário, o jogo continuou da mesma forma como o primeiro tempo acabou. Com apenas cinco minutos, o Flamengo fez o segundo gol a partir de uma cobrança de escanteio. No entanto, o lance foi anulado por dois toques de Arrascaeta ao cruzar para Gerson. O baque no recomeço da partida serviu para acordar os donos da casa, que conseguiram usar os lados do campo para chegar no gol dos cariocas.

O Vitória foi se reencontrando dentro da partida, principalmente quando Carpini mexeu na estrutura da equipe e colocou Zé Hugo na vaga de Ryller. A partir desta mudança, o Leão passou a preencher mais o campo de defesa do Flamengo, gerando mais lances de velocidade e bolas alçadas na área.

Neste contexto, a melhor chance dos mandantes surgiu aos 29 minutos. Depois de cobrança de escanteio dos cariocas, o Vitória saiu em velocidade e Matheuzinho lançou para Zé Hugo nas costas da marcação. O ponta avançou e cruzou para Everaldo - sozinho - dominar e soltar o pé: 1x1. Depois do gol, o Vitória pegou o embalo da torcida presente no Barradão e se lançou ainda mais para o ataque.

Com o Leão no ataque, o cenário da partida se inverteu e foi o Flamengo que aproveitou da transição rápida. Em erro na construção de bola no campo adversário, a equipe do Rio de Janeiro roubou a bola e saiu com velocidade. Arrascaeta acionou Carlinhos em velocidade e o centroavante ajeitou o corpo e tirou Lucas Arcanjo: 2x1 Flamengo. Depois do gol, nada mais aconteceu e o Vitória saiu de campo derrotado pela quarta vez seguida na Série A.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 X 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Ricardo Ryller (Zé Hugo), Léo Naldi e Willian Oliveira (Jean Mota); Matheuzinho, Osvaldo (Everaldo) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Matheus Gonçalves), De la Cruz (Luiz Araújo), Arrascaeta e Gerson; Éverton Cebolinha (Carlinhos) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

Local: Barradão

Gols: Arrascaeta, aos 38 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 29, Carlinhos, aos 44 do segundo tempo

Cartão amarelo: Lucas Esteves (Vitória); Luiz Araújo (Flamengo)

Público: 30.509 pagantes

Renda: R$ 1.148.855,00

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (Trio de São Paulo)