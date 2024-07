"FALTAM PALAVRAS"

Autor de gol do Vitória contra o Flamengo, Everaldo pede desculpas à torcida pela derrota

O Vitória saiu perdendo para o Flamengo dentro de casa, reagiu e conseguiu chegar ao gol de empate com Everaldo aos 29 minutos do segundo tempo. Com o gol, a torcida no Barradão inflamou e o time foi ao ataque, mas levou o segundo gol no fim dos 90 minutos. A derrota por 2x1 foi a quarta seguida do time no Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, o autor do empate pediu desculpas à torcida pelo novo resultado negativo na competição.