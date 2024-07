TRÊS JOGADORES

Vitória encaminha 'pacote do Cruzeiro' para reforçar equipe no Brasileirão

Neris, Machado e Matheus Davó negociam com o Leão para a disputa do segundo turno da competição

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 16:18

Vitória encaminha contratações de três reforços vindos do Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Vitória não está em seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Além de voltar para a zona de rebaixamento, o clube baiano anunciou a saída do diretor de futebol Ítalo Rodrigues na segunda-feira (22). Nesta terça-feira (23), o rubro-negro anunciou a contratação do atacante Carlos Eduardo e está negociando com um "pacote de reforços do Cruzeiro". Em contato com o CORREIO, a diretoria do Leão confirmou que existem negociações para contar com o zagueiro Neris, o volante Filipe Machado e o atacante Matheus Davó.

Assinando com Neris, zagueiro de 32 anos, o treinador Thiago Carpini ganha mais uma opção para montar a dupla de zaga. Com a lesão de Camutanga, o técnico precisou improvisar jogadores na posição até poder contar novamente com Bruno Uvini. A falta de um zagueiro destro foi comentada por Carpini anteriormente. Com a camisa do Cruzeiro, o atleta disputou 47 partidas entre 2023 e 2024, contribuindo com uma assistência. Além da equipe mineira, o defensor passou por Paraná, Sport, Santa Cruz, Internacional, Boa Vista (Portugal), Al Wasl (Emirados Árabes Unidos) e outros times do futebol brasileiro. Além dele, o Vitória tem negociações para adquirir o zagueiro Edu, do Goiás, em uma troca envolvendo Reynaldo.

Já Filipe Machado tem 28 anos e atua como meio-campista. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi emprestado para Boa Esporte e São José-RS antes de chegar ao Cruzeiro. Na equipe de Minas Gerais, Machado realizou 131 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com 14 assistências entre 2020 e 2024. O jogador fez parte do elenco que se sagrou como campeão da segunda divisão em 2022. Segundo a diretoria do clube, a definição das contratações deve acontecer ainda nesta semana. A tendência é que ambos cheguem em definitivo para o Leão.

Com passagem pelo rival Bahia no acesso do clube em 2022, o atacante Matheus Davó já trabalhou com Thiago Carpini enquanto atuava pelo Guarani. Vale destacar que o melhor ano da carreira do centroavante aconteceu em Salvador, quando marcou 10 gols com a camisa do Bahia e deu quatro assistências. No Vitória, Davó enfrentará a concorrência de Janderson, Lawan e Alerrandro - artilheiro do clube na temporada.