NOVO REFORÇO

Vitória anuncia contratação de atacante Carlos Eduardo

O jogador de 27 anos assina com o Leão até o final desta temporada

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 14:30

Carlos Eduardo tem negociações para reforçar o Vitória Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Vitória anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante Carlos Eduardo. O jogador de 27 anos estava no Alanyaspor, da Turquia, e assina contrato em definitivo com o Leão até o fim do ano. Carlos Eduardo é a segunda contratação do clube para a atual janela de transferências. De acordo com o ge, o clube baiano tem prioridade na renovação ao término do contrato, que pode se estender por mais dois anos.

O jogador de 27 anos ganhou atenção dentro da primeira divisão ao se destacar com a camisa do Goiás entre 2015 e 2018. Pelas atuações no clube esmeraldino, foi vendido e acabou parando no Palmeiras, onde não conseguiu repetir o desempenho do início da carreira. Além do atual campeão brasileiro, passou por Estoril Praia (Portugal), Pyramids (Egito), Athletico-PR e Alanyaspor.