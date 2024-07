PEDIU DEMISSÃO

Vitória oficializa saída de Ítalo Rodrigues do cargo de diretor de futebol

Em contato com o CORREIO, Fábio Mota afirmou que ainda não há um nome escolhido para assumir a posição

Publicado em 22 de julho de 2024 às 18:55

Ítalo Rodrigues não é mais diretor de futebol do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Um dia após perder para o Grêmio por 2x0, pela 18ª rodada da Série A, e voltar para a zona de rebaixamento, o Vitória anunciou a saída de Ítalo Rodrigues do cargo de diretor de futebol. Em comunicado, o clube baiano informou que o desligamento do profissional ocorreu após pedido do ex-diretor. Em contato com o CORREIO, o presidente do Vitória, Fábio Mota, respondeu que ainda não há um nome escolhido para assumir a posição e de que "não há pressa" para anunciar um novo profissional ainda nesta semana.

"O Esporte Clube Vitória informa oficialmente, após pedido do mesmo, o desligamento do diretor de futebol Ítalo Rodrigues. Sempre mantendo uma excelente relação com todos, o diretor enxergava em todos o lado humano e assim seguia sua linha de trabalho. Agradecemos imensamente pelos serviços prestados e desejamos um caminho de vitória em sua carreira", diz a nota.

Após a publicação da saída do dirigente, Ítalo Rodrigues se pronunciou em coletiva e agradeceu pelo tempo em Salvador. "Um dia triste, de despedida, um dia no qual eu venho anunciar a minha saída do Esporte Clube Vitória. Fazendo alusão à minha caminhada, não pode ser uma despedida triste. A vida é feita de ciclos. Então, eu tomo a decisão de saída porque acredito no processo e na gestão. Agradeço a cada um que contribuiu com o meu trabalho. Tomo a decisão para tentar pacificar e deixar o ambiente mais leve. A torcida do Vitória sempre será o 12° jogador e é importante que esse ambiente positivo continue no Barradão. Sou muito grato a todos os torcedores e à instituição que vai ficar guardada pelo resto da minha história"

O presidente do Leão também negou rumores de que Rodrigo Pastana, executivo de futebol do Guarani, estaria acertado com o clube para ocupar o cargo. Vale destacar que Pastana está na sua terceira passagem pela equipe paulista e foi anunciado oficialmente no último dia 10 de julho. O profissional passou pelo Barradão em 2022, quando o Vitória disputava a Série C.

Passagem de Ítalo Rodrigues pelo Vitória

Responsável por trazer reforços e, principalmente, pela gestão do futebol. Ítalo Rodrigues chegou ao clube rubro-negro com a missão de consertar o elenco que foi eliminado de todas as competições do primeiro semestre de 2023. Ao final da temporada, a conquista da Série B foi a coroação do trabalho positivo realizado. Já em 2024, o trabalho do dirigente foi questionado pela torcida pelos altos e baixos na temporada. Mesmo terminando sua passagem como campeão baiano, o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, além de ocupar a 17ª posição no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, já são 42 jogadores contratados após a chegada de Ítalo Rodrigues. Destes, 17 vieram para a disputa da segunda divisão e 25 desembarcaram na Toca do Leão para 2024.

Contratações

Jogadores contratados em 2023 após a chegada de Ítalo Rodrigues:

Zagueiros: Yan Souto e Wagner Leonardo;

Laterais: Felipe Vieira, Marcelo, Edson Lucas e Felippe Borges;

Meio-campistas: Diego Fumaça, Matheus Trindade, Giovanni Augusto, Matheusinho, Dudu, Jhonny Lucas;

Atacantes: Pablo Diogo, Zé Hugo, Welder, Mateus Gonçalves, Iury Castilho.

Jogadores contratados em 2024:

Goleiros: Muriel, Alexandre Fintelman e Maycon Cleiton;

Zagueiros: Reynaldo, Cristián Zapata e Bruno Uvini;

Laterais: Raul Cáceres, Lucas Esteves, Patric Calmon e Willean Lepo;

Meio-campistas: Willian Oliveira, Caio Vinícius; Léo Naldi, Luan (ex-Grêmio), Luan (ex- São Paulo), Daniel Jr., Pablo, Jean Mota e Ricardo Ryller;