FUTEBOL

'Nos prejudicou bastante': Wagner Leonardo reclama de arbitragem após Vitória perder para o Grêmio

Após o Vitória ser derrotado pelo Grêmio, no início da tarde deste domingo (21), o zagueiro Wagner Leonardo, capitão do Rubro-Negro, reclamou da atuação do árbitro Savio Pereira Sampaio na partida. Além de criticar as 'condições horríveis' do campo, o jogador afirmou que a arbitragem prejudicou o Leão no confronto direto para fugir do Z4.